5 novas apps para instalar no seu smartphone Android

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android (a pensar no confinamento).

5 novas apps para Android, a pensar no confinamento

Speekoo – Aprenda uma língua nova

Está com tempo livre? Porque não aproveitar para aprender uma nova língua?

A Speekoo é a nova aplicação de línguas que o desafia a aprender um nov idioma. A proposta é audaz. Segundo os programadores, a app tenta ser 10 vezes mais rápida a ensinar, mais intuitiva e motivadora do que qualquer outra coisa app semelhante. Além disso, é gratuita.

Para já estão disponíveis os idiomas francês, inglês, espanhol, italiano, alemão, chinês e japonês.

Homepage: LearnMyLanguage

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Autodesk SketchBook

E que tal aproveitar o confinamento para desenvolver as suas habilidades artísticas? A app Autodesk SketchBook vai ajudá-lo a transformar os seus esboços em verdadeiras obras de arte.

Explore as várias funcionalidades desta app, completamente gratuita.

Homepage: Autodesk Inc.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 Estrelas

Yubo – Faça novos amigos

Já que não é possível conviver pessoalmente, e conhecer novas pessoas também não está fácil, que tal usar a Internet?

A app Yubo pretende ser uma comunidade social online para encontrar novos amigos, conversar e enviar mensagens de texto para pessoas que partilhem dos seus interesses. Vai poder, assim, conhecer gente de todo o mundo e, quem sabe, arranjar onde ficar assim que pudermos voltar a viajar.

Homepage: Twelve APP

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Lojong: Meditação e Mindfulness +Calma -Ansiedade

A meditação tem-se revelado uma arma importante contra a ansiedade e a depressão, e neste contexto de pandemia tem ganho uma dimensão ainda maior. A Lojong está disponível em português do Brasil e vai ajudá-lo a percorrer um caminho na aprendizagem da meditação, relaxamento e no próprio cultivo da felicidade.

Bastam alguns minutos por dia para começar a alterar o seu comportamento. Existe uma versão Premium mais completa e com a possibilidade de fazer download de algumas práticas para ouvir offline.

Homepage: Unisollus

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,9 Estrelas

Timer Plus – Workouts Timer

Para quem pratica desporto através de circuitos Hiit ou exercício Tabata, o contar os tempos de treino e as paragens, é sempre mais aborrecido. Por isso, esta app é excelente para tal fim. Além disso, vai conseguir perceber exatamente quantos ciclos de treino já fez.