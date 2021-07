O ritmo a que o WhatsApp trata as novidades é muito elevado e surpreendentemente interessante para os utilizadores. Estas têm sido mostradas, ainda que de forma não oficial e muitas vezes impossíveis de testar.

As áreas em que são focadas as melhorias são muito alargadas e relevantes para os utilizadores. A mais recente foca-se nos vídeos que são partilhados pelos utilizadores, que finalmente podem ter a sua qualidade controlada.

Ao longo dos últimos meses, o WhatsApp tem incorporado novidades em catadupa, preparando a sua chegada para testes públicos. Ao serem incorporadas nestas apps, podem ser descobertas e até investigadas de forma antecipada, revelando muito.

A mais recente descoberta volta a focar-se na forma como o WhatsApp partilha conteúdo entre os utilizadores. Desta vez está centrada nos vídeos que os utilizadores partilham entre si, garantindo que estes consumam apenas o necessário.

Em concreto, e ainda em testes internos do WhatsApp, passa a existir uma nova opção que vai permitir definir a qualidade dos vídeos que são carregados para o WhatsApp. Assim, o utilizador pode controlar essa mesma qualidade no que envia para outros utilizadores.

Este campo terá 3 simples opções, tal como já se viu noutras áreas. Temos assim o normal Auto, que é a recomendada, a melhor qualidade e a de poupança de dados. Caberá ao utilizador escolher como quer que estes vídeos sejam carregados para o WhatsApp.

Esta será uma opção que permitirá aos utilizadores poupar dados ao reduzir a qualidade dos vídeos que são enviados. Ao mesmo tempo, a opção Auto irá garantir que a qualidade escolhida será a ajustada para as condições no momento do utilizador.

Esta será mais uma opção que no futuro será desenvolvida e que será aberta aos utilizadores em futuras versões do WhatsApp.