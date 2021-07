Com o Windows 11 já em utilização num leque alargado de utilizadores, este sistema começa a ser descoberto. Este é um processo natural e que permite à Microsoft dar a conhecer a sua proposta junto da comunidade.

Com muitas mudanças na interface, a Microsoft aposta muito no Windows 11. Mesmo com todas essas alterações, há ainda a capacidade de ter alguns elementos do “antigo” Windows de volta. Assim, o Menu Iniciar pode voltar ao que era, veja como.

O Menu Iniciar tem sido alvo de experiências um pouco estranhas por parte da Microsoft ao longo dos anos. Este é um elemento de base do Windows e que todos os utilizadores se habituaram a contar ter presente e com uma identificação única.

Com o Windows 11, a Microsoft volta a tentar inovar e mudar este elemento do sistema. Está agora no centro da barra de tarefas, o que muitos consideram pouco prático. Felizmente, a Microsoft manteve a possibilidade de ter de volta o que é o normal.

Para ter o Menu Iniciar de volta à posição original, só precisam de abrir as Definições e depois escolher a opção Personalização. Aqui dentro, devem escolher, perto do final, a opção chamada Barra de Tarefas.

Na área que foi aberta, devem agora descer para o final das opções da zona central e procurar a área Taskbar Behaviors. Esta estará fechada, devendo ser aberta para se aceder às opções presentes. Alterem agora a opção Taskbar Alignment para o valor Left.

De imediato vão ver o Menu Iniciar a mudar de localização, passando da nova posição, que, na verdade, é a tradicional e a que os utilizadores se habituaram a ter presente desde os tempos mais antigos do Windows.

Como podem ver na imagem abaixo, a alteração é grande e não se limita a mudar a posição. A nível estético o Windows 11 não vai alterar nada, mas torna-se mais útil e menos provável de se tornar obstrutivo.

Está agora arrumado na posição mais tradicional e mais conhecida dos utilizadores, que podem depois fazer a transferência para a nova posição. Este poderá ser um processo temporário e que ajuda os utilizadores.

Assim fica claro que mesmo com toda a mudança que trouxe ao Windows 11 a Microsoft tem ainda a sua tradição presente. Os utilizadores podem assim voltar ao que se habituaram e que é o normal.