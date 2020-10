Mesmo sendo uma app que já está disponível há alguns anos, e com um grande grau de maturidade, tem ainda muito que evoluir e melhorar. Esse processo tem estado a acontecer ao longo do tempo e as novidades vão chegando de forma estável.

A provar isso há agora um conjunto de novidades que podem e devem ser usadas. Focam-se nos grupos de conversa e procuram torná-los ainda melhores e mais simples de gerir e de usar.

Excelentes novidades no Signal

Há muitos anos que os grupos fazem parte do Signal e do que oferecem. É a forma mais simples de reunir pessoas sobre temas comuns e permitir a comunicação entre estes. Estes têm todas as capacidades de segurança que o serviço oferece nas conversas pessoais.

Agora o Signal resolveu dar ainda mais capacidade aos grupos e assim torná-los ainda melhores. Falamos de melhorias na sua gestão e na sua própria utilização. São melhorias necessárias e que são muito bem recebidas.

Melhorias focam-se nos Grupos de conversa

As primeiras estão na gestão desta área. Temos finalmente a capacidade de definir gestores dos grupos. Estes podem definir outros gestores e alterar algumas permissões desses mesmos grupos. Para além disso, podem também remover ou adicionar novos utilizadores aos grupos.

Outra novidade nos grupos são as @Mentions. Podemos falar diretamente para um utilizador de um grupo bastando adicionar uma @ antes do seu nome. O utilizador visado pode depois aceder diretamente a essas mensagens ou configurar as notificações para quando forem mencionados.

Tudo pode ser já testado com a nova versão

Estas duas novidades já podem ser testadas por quem tem a mais recente versão do Signal. Devem ser criados novos grupos e tudo estará disponível. Os grupos atuais vão receber estas melhorias dentro em breve, tornando-se assim igualmente compatíveis.

Estas são melhorias que muitos podem classificar como menores e já vistas noutros serviços. No entanto, são novidades que tornam o Signal ainda melhor e adaptado ao que os utilizadores necessitam para o seu dia a dia.