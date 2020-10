A Sony Playstation anunciou recentemente que o segundo DLC para Nioh 2, intitulado de Nioh 2: Trevas na Capital, já se encontra disponível para a PlayStation 4.

Venham saber o que traz Trevas na Capital (Darkness in the Capital).

Foi lançado no passado dia 15 de outubro, Trevas na Capital, a segunda grande expansão a chegar ao RPG de ação da Team Ninja, Nioh 2 (Playstation 4).

E a propósito disso mesmo, a Team Ninja decidiu partilhar com a comunidade como foi o processo de desenvolvimento deste novo conteúdo, no qual representam o passado distante do Japão numa nova perspetiva:

“Enquanto Nioh 2 – O Discípulo de Tengu transporta o protagonista para o final do Período Heian (794-1185), o nosso último capítulo transporta-o para o meio desta era”, explica Tom Lee, Diretor Criativo do estúdio, antes de afirmar que o objetivo é que os jogadores vivenciem a história do Japão através do mundo de Nioh.

Em Nioh 2: Trevas na Capital, os jogadores encontrarão duas figuras históricas de renome: Minamoto no Yorimitsu e Abe no Seimei, o famoso caçador de yokai e o mago Onmyo mais poderoso da antiguidade. Para além disto, os quatro principais subordinados de Yorimitsu também ganharam fama como guerreiros destemidos por derrotar yokai em muitas histórias transmitidas de geração em geração, conta a Team Ninja.

“Um dos principais desafios que enfrentámos ao criar Nioh 2: Trevas na Capital foi que, embora existissem samurais e magos Onmyo durante este período, esta também foi uma época da história em que mais atenção foi dada aos nobres Heian.”

Por trás da elegante superficialidade deste período estava a degeneração e os rancores profundamente enraizados e, como tal, “fizemos questão de retratar este período como um período cheio de maldições e de perigos”, disse Lee, acrescentando que o estúdio tentou garantir que todos estivessem corretamente representados de forma a que os jogadores tivessem a oportunidade de aprender mais sobre a história do Japão.

Nesta nova aventura, os jogadores encontrarão duas novas armas que serão adicionadas ao seu arsenal: The Fists e Clawed Fists