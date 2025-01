O melhor desempenho: Galaxy S25 Ultra ou iPhone 16 Pro Max? A resposta chegou

O Samsung Galaxy S25 Ultra, bem como os restantes elementos desta série, chegou esta semana. A Samsung apresentou as novas propostas no seu evento e depressa surgiu a questão recorrente. Como este smartphone se compara à concorrência. O primeiro benchmark surgiu agora e mostra tudo. Quem tem melhor desempenho, o Galaxy S25 Ultra ou o iPhone 16 Pro Max?

Galaxy S25 Ultra ou iPhone 16 Pro Max?

Agora que o Samsung Galaxy S25 Ultra foi lançado, o iPhone 16 Pro Max da Apple e o Pixel 9 Pro XL da Google têm um novo concorrente na categoria dos "topo de gama". Algumas comparações entre telefones são óbvias, mas no final, o que muitos querem saber é o desempenho e como este se compara com a concorrência.

Os alvos agora são o Galaxy S25 Ultra e o iPhone 16 Pro Max. Os testes de referência são úteis e importantes, ao avaliarem os dispositivos de forma mais objetiva e menos focada na "opinião" de cada potencial utilizador. Aqui, o teste de benchmark Geekbench tem um peso grande por utilizar as suas equações proprietárias para classificar o desempenho do CPU e do GPU em diferentes telefones.

O Geekbench é conhecido por medir um único núcleo de CPU e vários núcleos de CPU a funcionar ao mesmo tempo. No X, o utilizador @TECHINFOSOCIALS publicou o que parecem ser resultados do Geekbench para o iPhone 16 Pro Max (esquerda) e o Samsung Galaxy S25 Ultra (direita).

Os resultados do Samsung prometem muito

Não é nenhuma surpresa que o SoC A18 Pro da Apple que alimenta o iPhone 16 Pro Max tenha superado a pontuação de núcleo único do Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Os SoC da série A da Apple têm a reputação de superar os SoC rivais nesta métrica. Ainda assim, ficou próximo, com o iPhone 16 Pro Max a marcar 3.457 em comparação com os 3.220 obtidos pelo Galaxy S25 Ultra.

Os resultados multi-núcleo não foram tão próximos como o Galaxy S25 Ultra com o Snapdragon 8 Elite for Galaxy a ter uma pontuação de 10223. Isso superou a pontuação multi-núcleo de 8553 gerada pelo iPhone 16 Pro Max e pelo A18 Pro da Apple.

Este SoC do Galaxy apresenta núcleos com um relógio de 4,47 GHz em comparação com a velocidade de relógio de pico de 4,32 GHz para os núcleos o CPU na variante regular do Snapdragon 8 Elite. O iPhone 16 Pro Max utilizado no teste corre o iOS 18.2.1. Já o Galaxy S25 Ultra testado pelo Geekbench está equipado com o Android 15 com a interface One UI 7.