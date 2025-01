IPMA alerta para depressão HERMINIA a partir deste domingo

De acordo com o alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão HERMINIA afetará o nosso país a partir desde domingo.

Depressão HERMINIA deverá afetar mais a região Norte e Douro Litoral

Depois do sistema frontal associado à depressão EOWYN ter atravessado o território de Portugal, um novo sistema frontal associado à depressão HERMINIA deverá afetar a região Norte a partir da madrugada de domingo, dia 26, atravessando todo o território durante a madrugada e manhã de segunda-feira, dia 27, com impacto significativo ao nível da agitação marítima, vento e precipitação.

Assim, a partir da madrugada de domingo, ocorrerá precipitação no Minho e Douro Litoral, que se estenderá gradualmente às restantes regiões, e que será persistente e por vezes forte a partir da manhã, prevendo-se que nas regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, as maiores intensidades se verifiquem na madrugada de domingo para segunda-feira e na manhã de segunda-feira.

Este episódio, virá acompanhado de um aumento significativo da intensidade do vento, que irá soprar forte de sul/sudoeste, com rajadas até 70/90 km/h no litoral, e até 100/110 km/h nas terras altas do Norte e Centro, rodando para oeste/sudoeste no dia 27.

Após a passagem da superfície frontal fria, ocorrerão aguaceiros, mais frequentes e intensos nas regiões Norte e Centro, e que serão sob a forma de neve em cotas relativamente baixas.

Assim, na segunda-feira, dia 27, prevê-se queda de neve nas regiões Norte e Centro, a partir da manhã nos pontos mais altos da serra da Estrela, baixando gradualmente a cota para os 1000/1200 metros de altitude, e para os 600/800 metros de altitude nas serras do extremo Norte a partir da tarde, situação que se deverá prolongar até ao início da manhã de dia 28.

Há ainda condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.

A agitação marítima na costa ocidental será forte, pelo menos entre a manhã de dia 26 e o final de dia 28, com ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros de altura significativa, aumentando gradualmente para 5 a 7 metros a partir da tarde de segunda-feira, e que poderão atingir os 11 metros de altura máxima. A norte do Cabo Mondego, entre o início da tarde de dia 27 e o início da manhã de dia 28, as ondas poderão atingir os 7 a 8 metros de altura significativa, com altura máxima de 14 metros.

Devido a esta situação meteorológica foram já emitidos avisos de nível amarelo para vento e neve, avisos de nível laranja para precipitação e avisos de nível vermelho para a agitação marítima.