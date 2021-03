Desde que perdeu o acesso ao Android da Google que a Huawei tem procurado criar uma alternativa. O HarmonyOS está praticamente a ser uma realidade e a marca tem feito tudo para que este chegue o mais depressa possível.

Com versões deste sistema já em testes, estava apenas presente uma dúvida importante. Não se sabia a data de lançamento e como seria a sua chegada. Esta informação foi agora revelada e há excelentes notícias. Já falta muito pouco para que o HarmonyOS fique acessível.

Há boas novidades sobre o HarmonyOS

Foi no final da passada semana que foi conhecida a mais recente versão de testes do HarmonyOS. A beta 3 deste sistema da Huawei dedicada aos smartphones foi lançada para continuar os desenvolvimentos e para que a versão final fique isenta de problemas.

Foi também nesse mesmo dia que a Huawei trouxe para os seus utilizadores uma excelente notícia e que marcou uma nova meta. A já esperada e tão aguardada data de lançamento da versão oficial do HarmonyOS foi finalmente revelada.

Mudanças nos smartphones que recebem primeiro

Será já no final do abril que a Huawei irá lançar a versão final do HarmonyOS, abrindo depois as portas para a sua massificação. Os smartphones que vão poder receber esta versão do Android estão identificados e a marca quer tornar este o seu padrão para os seus smartphones.

No que toca ao primeiro smartphone a receber esta nova versão, a Huawei parece estar a mudar a sua ideia inicial. Tudo apontava para que fosse a base do próximo P50, mas a marca parece que terá decidido apostar antes no Mate X2 para ter essa atualização antes de todos.

Mais notícias sobre o Huawei P50

Curiosamente, e sobre o Huawei P50, existem algumas novidades. Alguns rumores apontam para que exista uma mudança para maio para a sua apresentação. Ao mesmo tempo, surgiram também agora novos rumores de como será o módulo de câmaras traseiro deste smartphone.

Resta esperar então que a Huawei lance a versão final do HarmonyOS para os seus smartphones. Uma vez tornada pública inicia-se a atualização dos smartphones mais recentes, num processo gradual e que decorrerá ao longo de algum tempo.