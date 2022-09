Nothing Phone (1) consegue carregar um iPhone? Sim!

Um dos smartphones que tem estado nas bocas das notícias é o Nothing Phone. Este equipamento, com um design muito atrativo e sistema operativo quitado, é sem duvida uma interessante compra para quem procura um bom smartphone.

Este equipamento "esconde" muitas funcionalidades e uma delas é ao nível do carregamento. Sabia que o Nothing Phone pode funcionar como powerbank e carregar outros dispositivos?

O Nothing phone (1) foi apresentado com aquilo a que chamaram de Glyph Interface, o conjunto de luzes LED posicionado na traseira. Este smartphone vem com um ecrã OLED de 6,55" com HDR10+ e taxa de atualização de 120 Hz.

O processador é um Snapdragon 778G+, da Qualcomm, desenvolvido a pensar neste dispositivo, fruto de uma parceria entre as duas empresas. Tem suporte 5G e ainda permite que seja feito carregamento sem fios e carregamento reverso (basta encostar outro equipamento que suporte a tecnologia para proceder ao carregamento).

A bateria é de 4500 mAh com carregamento rápido a 33W, carregando 50% em apenas 30 minutos.

Nothing phone (1): Carregamento de outros dispositivos

Ao nível de carregamentos, o Nothing phone (1) pode ser carregado com fio 33W PD3.0, sendo que a carga completa demora cerca de aproximadamente 70 minutos. Como referido, tem suporte para carregamento sem fio Qi 15 W com suporte para carregamento duplo: carga completa em aproximadamente 120 minutos. O equipamento também suporta carregamento reverso de 5W.

Outra das características do Nothing phone (1) é a possibilidade de carregar outros dispositivos até por cabo, funcionando como um estilo de powerbank. Para isso basta que ligue um cabo USB-C ao Nothing phone (1) e ao dispositivo que pretende carregar.

O Nothing Phone (1) está disponível em branco e preto, com três variantes: