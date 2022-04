Mulher cai numa sanita ao tentar resgatar o seu smartphone

São cada vez mais comuns as histórias insólitas que acontecem no mundo tecnológico. E muitas dessas histórias são situações bastante divertidas, emboras outras haja que são mais estranhas e preocupantes.

E a situação mais recente é a de uma mulher dos Estados Unidos que caiu numa sanita depois de tentar recuperar o seu smartphone que havia caído pela água abaixo.

Cai na sanita para recuperar o smartphone

Certamente que conhece alguém, ou até ao próprio talvez já tenha acontecido, a quem o smartphone já caiu pela sanita abaixo. Nestas situações, a técnica de secagem através do arroz é uma das mais populares mas, em muitos casos, o equipamento pode mesmo ficar inutilizável, dependendo também do nível de resistência à água que o mesmo tenha.

Mas, quando uma situação do género acontece, grande parte dos utilizadores fica em pânico e tenta ao máximo fazer de tudo para salvar o telefone. E, recentemente, uma mulher nos Estados Unidos tanto se esforçou para recuperar o seu smartphone que, como consequência, acabou por cair pela sanita.

Esta situação levou a que o Corpo de Bombeiros de Brinnon, em Washington, fosse de imediato notificado. Eles receberam então uma chamada de emergência para salvarem uma mulher que havia caído numa sanita após tentar retirar o seu telefone. Os bombeiros foram então ao local, mais concretamente a uma casa de banho comunitária localizada perto de um estacionamento em Mount Walker.

Segundo uma publicação na rede social do Facebook, os bombeiros indicaram que a mulher com cerca de 40 anos ficou presa na estrutura da sanita depois que o seu smartphone caiu. E ao tentar apanhá-lo, a norte-americana foi mais fundo do que pensava, já não conseguindo depois sair sozinha. No entanto, conseguiu agarrar o equipamento e ligar para o número de emergência 911.

Para o resgate, os bombeiros de Brinnon tiveram que definir uma estratégia no momento, a qual envolveu dar à mulher alguns bocados de madeira, de forma a que e mesma construísse uma plataforma para conseguir manter-se em pé. A equipa de socorro conseguiu depois alcançar a mulher e puxá-la para fora.

Depois do salvamento, o local foi completamente lavado e à mulher foram dadas roupas novas. Os bombeiros indicam que a vítima não ficou ferida, no entanto recomendaram-lhe que procurasse um médico para eventuais análises, dado ter estado em contacto com dejetos.