Apesar de todas as mudanças e otimizações que a Microsoft criou no Windows 11, este tem ainda espaço para melhorar, de forma direta e com retorno para os utilizadores. É algo que o Windows tem sempre disponível e que muitos aproveitam.

Ainda assim, existem algumas pequenas alterações e configurações que podem ser realizadas para melhorar o sistema da Microsoft. Hoje trazemos uma pequena e simples dica que pode mudar drasticamente o comportamento do Windows 11. Veja e coloque-a em prática.

Conseguir um bom desempenho no Windows 11 pode não ser simples, visto que podem existir outras apps a consumir recursos. Este sistema está mais ligeiro e mais rápido, mas há sempre espaço para melhorar esta proposta da Microsoft.

A Microsoft deixa algum espaço para esta correção e qualquer um pode ativar, para ter mais do sistema. O contraponto é mesmo que perdem parte visual e gráfica, ficando o Windows 11 um sistema menos agradável de usar, mas muito mais rápido.

Para mudarem este cenário comecem por abrir a app Definições, para alterarem aqui uma definição que torna o Windows 11 com melhor desempenho. Aqui dentro, e na coluna esquerda de opções, escolham o separador Acessibilidade para continuarem.

Isso irá alterar as opções disponíveis do lado direito, devendo agora o utilizador escolher a nova opção Efeitos visuais. Esta está no topo da lista, pronta a ser usada. Nesta nova área encontram várias opções, que controlam a parte visual que o Windows 11 oferece.

O que querem mudar, para tornar o sistema da Microsoft com melhor desempenho, está no topo desta lista. Escolham a opção Efeitos de animação e desativem-na, para mudarem o comportamento do próprio Windows 11. Para terminar só precisam de fechar a app Definições.

De imediato o Windows 11 terá um comportamento com melhor desempenho, que se notará nos momentos mais exigentes. Ao reduzir as animações e outros efeitos visuais, a Microsoft garante recursos para outras áreas mais sensíveis e exigentes do seu sistema.