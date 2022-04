Cada vez mais o 5G é uma realidade e isso tem provocado uma curiosidade de todos em testar no Android e no iOS e aproveitar o que esta tecnologia nos oferece. Sendo já conhecida, também as suas qualidades únicas se tornam interessantes.

Assim, as vendas de smartphones com este tecnologia estão a crescer e a ganhar terreno. Os dados mais recentes mostram que é a Samsung que mais tem conseguido capitalizar este interesse, dominado já as vendas de smartphones com 5G.

Samsung domina as vendas de smartphones 5G

A Samsung liderou a lista dos 10 melhores smartphones Android 5G de fevereiro de 2022 com cinco posições nesta tabela. O Galaxy A52s 5G foi o smartphone Android 5G mais vendido globalmente, seguido pelos Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S21 FE 5G e Galaxy A32 5G.

Estes smartphones, juntamente com o Galaxy A22 5G, que ocupou o fim da tabela, contribuíram com mais da metade das vendas de 5G da Samsung em fevereiro de 2022. Impulsionada por esses modelos, a Samsung liderou o segmento 5G no Android, conquistando quase 24% das vendas no mercado global 5G nos smartphones Android.

Há mais marcas do universo Android

Além da Samsung, também a HONOR conquistou duas posições, seguidas pela vivo, OPPO e Xiaomi com uma posição para cada uma. O mercado chinês impulsionou estas vendas de smartphones e o 5G tornou-se uma oferta padrão neste mercado, com a penetração do 5G no país sendo de 83% em fevereiro de 2022.

vivo, OPPO, Xiaomi e HONOR são as principais marcas Android no mercado 5G na China. Estas expandiram ainda a sua oferta 5G nos mercados emergentes da APAC (Ásia-Pacífico) e MEA (Europa, Oriente Médio e África). Após a separação da Huawei, a HONOR aumentou a sua presença em todas as faixas de preço e focou-se no segmento de topo premium, com planos de expansão para a Europa e Ásia.

Tecnologia com cada vez mais interesse

No geral, o segmento Android conquistou 67% das vendas globais de smartphones 5G em fevereiro de 2022, com os 10 principais smartphones 5G Android mais vendidos contarem como 20% das vendas globais durante esse mês.

Este deverá ser um cenário que irá crescer nos próximos meses, com as vendas a crescer ainda mais. As trocas de smartphones vão acontecer e a escolha por equipamentos com 5G será uma realidade crescente, contribuindo ainda mais para o crescer da penetração desta tecnologia.