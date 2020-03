As mudanças no Spotify não param! Já recebeu a mais recente novidade?

O Spotify é um dos maiores e mais usados serviço de streaming de música da Internet. Tem conseguido cativar cada vez mais utilizadores e isso tem levado mudanças importantes no serviço e nas suas apps.

Dando continuação a estas alterações profundas, surgiu inesperadamente agora uma novidade. O ecrã principal das apps móveis do Spotify foi completamente alterado e tem agora novas áreas. Tudo foi criado para melhorar a sua utilização.

Uma grande novidade no Spotify

A novidade foi anunciada agora e vem juntar-se a todas as que têm sido apresentadas anteriormente. Depois de termos visto surgir alterações profundas na página de podcasts e igualmente em outras áreas, é agora chegada a vez da página principal.

Focado apenas nas apps móveis, tanto para smartphones como para tablets, esta área está totalmente refeita e principalmente com muito mais informação. O Spotify quer fazer sobretudo deste ponto o centro das descobertas de novas músicas e de novos artistas.

O ecrã principal foi refeito

Para tal, criou agora uma área de 6 blocos no topo onde estão presentes os principais artistas e as listas ouvidas recentemente. Esta é uma área que vai ser atualizada ao longo do dia para refletir as atividades dos utilizadores. Contem também com um cumprimento no topo, que muda ao correr do dia.

A parte da descoberta de novos artistas e música ficou reservada para a parte inferior do ecrã. Aqui, como antes, estão presentes várias propostas de novidades e de novos artistas. Toda a app será convergente para esta área agora completamente renovada.

Mais fácil continuar a ouvir música

Na base desta mudança está o desejo de tornar o Spotify ainda mais simples de usar e mais intuitivo. Tudo estará presente no ecrã principal e sobretudo acessível. Podem dar continuidade ao que estava a ouvir e assim usar a app de forma maior fluída.

Estas mudanças estão já aplicadas a todos os utilizadores que atualizarem a app para a mais recente versão. Tudo estará presente, seguindo a linha das atualizações e dos desenvolvimentos que foram sendo feito ao longo dos últimos meses.