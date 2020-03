Ativação de voz ‘Hey Spotify’ em testes que poderá ser para novo hardware

Cada vez existem mais assistentes virtuais que respondem a uma “chamamento”. É dentro do carro, é nas redes sociais, é nas colunas de som, na TV… enfim. Está na moda. Hey Google… Hey Siri… e agora será Hey Spotify? Pois bem, pode estar de facto perto de haver algo dedicado ao serviço de streaming de música. Isto porque foi descoberto um código na app Spotify que indica haver ações para responder à frase gatilho.

O Spotify tem mostrado que não quer amarras, por isso poderá em breve lançar a sua própria estratégia com hardware e algo mais dedicado!

Hey Spotify, play music!

Foi descoberto um código na aplicação de streaming de música que indica que esta app poderá em breve responder a um comando “Hey Spotify”. Isso permitiria fazer coisas semelhantes ao Siri com o Apple Music, como reproduzir uma música, álbum, artista ou lista de reprodução específica sem a necessidade de haver um toque.

Conforme conhecemos de outros exemplos, esta frase gatilho poderá convocar o serviço streaming no telefone com um simples comando de voz no futuro. Segundo a investigadora de aplicações Jane Manchun Wong, a empresa está a trabalhar num recurso de ativação por voz para a sua aplicação

Com base no que Wong desenterrou, a aplicação terá a capacidade de ouvir as palavras “Hey Spotify”. No entanto, o recurso, que o utilizador poderá ativar nas permissões do microfone, funcionará apenas se a aplicação já estiver aberta.

Isso provavelmente o torna muito menos útil do que todos gostaríamos, já que temos de o ir ligar para o deixar no ecrã principal.

Podemos também usar apenas os botões do dispositivo e os controlos do ecrã bloqueado do Spotify para controlar a aplicação. Então, esta “novidade” poderá ser para algo mais. Poderá inicialmente ser para familiarizar as pessoas com o comando “Hey Spotify”, já que a empresa está a desenvolver um dispositivo de música para o carro com controlo de voz.

Dito isto, a empresa ainda pode mudar a forma como o recurso funciona antes deste ser lançado, se decidir conceder acesso público ao mesmo.