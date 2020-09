Motorola Razr 5G pode ser dobrado até 200 mil vezes sem partir [vídeo]

Depois de muitos rumores e especulações, finalmente a Motorola apresentou o seu novo smartphone dobrável Razr 5G. Segundo a marca norte-americana, este novo equipamento é capaz de ser dobrado até 200 mil vezes sem partir o ecrã.

Mas para demonstrar mais em pormenor a resistência do Razr 2, a Motorola explicou como são feitos os testes a este equipamento.

A Motorola apresentou o Razr 5G no passado dia 9 de setembro. O novo dobrável da marca chega com muitas novidades e também vários melhoramentos face ao seu antecessor.

Motorola Razr 5G pode ser dobrado 100 vezes por dia durante 5 anos

A marca norte-americana apostou tudo o que tinha neste novo smartphone dobrável. De acordo com a Motorola, o Razr 2 é capaz de abrir e fechar mais vezes do que o modelo anterior, sem danificar.

Segundo a Motorola, o novo equipamento pode ser dobrado até 200 mil vezes sem que o ecrã parta. Em termos práticos, isso significa que os utilizadores podem abrir e fechar o Razr 5G cerca de 100 vezes por dia durante 5 anos.

Mas se ainda restam dúvidas quanto à capacidade de resistência do telefone, a Motorola fez questão de explicar ao canal CNet como são feitos os testes para determinar a resistência do ecrã do telefone.

Para o efeito, Patrick Holland, do CNet, deslocou-se a um laboratório da Microsoft na sede da empresa em Chicago. Ali, a fabricante mostrou uma máquina com cerca de 3 metros de largura que é capaz de dobrar quatro unidades do Razr em simultâneo.

Veja o vídeo dos testes de resistência do ecrã do Razr 5G

O aparelho tem um cabo para abrir os smartphones e uma barra metálica que os fecha. O objetivo é então testar a dobradiça dos equipamentos, em movimentos repetidos de abertura e fecho, com duração de cerca de 4 segundos. A este ritmo, a Motorola demora perto de 10 dias para conseguir dobrar os smartphones por 200 mil vezes.

De acordo com a empresa, esta quantidade é mais do que suficiente para que o Razr 5G responda às necessidades dos utilizadores. De acordo com um inquérito realizado aos utilizadores da primeira geração do Razr, em média o equipamento é dobrado cerca de 40 vezes por dia. Já em utilizações mais intensivas, este valor pode chegar às 100 mil vezes.

Um pouco mais sobre o Razr 5G

O novo Razr 5G traz uma potente câmara principal de 48 megapíxeis e uma frontal de 20 megapíxeis. O processador é o Snapdragon 765G da Qualcomm, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O ecrã interior tem 6,2 polegadas e o exterior 2,7 polegadas.

Quando ao preço anunciado é de 1.399 dólares, mas ainda não há previsão de data de lançamento e preço para Portugal.