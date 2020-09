Microsoft Teams: Há uma nova versão para iOS e Android

Com a pandemia por COVID-19, uma das plataformas de videoconferência que mais se destacou foi o Microsoft Teams. Face aos problemas iniciais da plataforma Zoom, o Microsoft Teams ganhou terreno e tem vindo também a ganhar novas funcionalidades e a ser cada vez robusta.

Recentemente a Microsoft passou a disponibilizar novas versões do Microsoft Teams para Android e iOS! Conheçam as novidades.

Com a licença Office da sua Instituição, os alunos, os professores e os funcionários poderão aceder ao Teams através deste link. O Teams pode ser utilizado em qualquer lugar com dispositivos Windows, Mac, iOS e Android, e permite-lhe adicionar participantes remotos a espaços de reuniões de todos os tamanhos.

O que está incluído na versão gratuita do Teams?

Pesquisa e chat ilimitados

Videochamadas

Armazenamento de ficheiros pessoais e da equipa

Colaboração em tempo real com o Office

Suporte para dispositivos móveis

Principais novidades do Teams para iOS e Android

Ao nível dos dispositivos móveis, foram recentemente lançadas atualizações que visam melhorar a experiência com esta plataforma. Ao nível do iOS, foram corrigidos vários bugs e também melhorada a performance da app. A Microsoft disponibilizou melhor integração do Teams com a Cortana, permitindo enviar mensagens, fazer ligações e entrar em reuniões utilizando o comando de voz.

Ao nível do Android, são mais as novidades, das quais se destacam…

Uma nova funcionalidade permite reduzir uso de dados quanto usa vídeo

Possibilidade de ligar para pessoas diretamente da lista de contactos do sistema

Possibilidade de escolher qual número ligar quando a empresa tiver mais de um telefone disponível

Visualização da agenda diária

acesso de login único para bots

Se procura uma boa solução para videochamadas, então experimentem a plataforma da Microsoft. De acordo com os nossos testes, esta plataforma revelou-se bastante estável sendo muito simples de usar. Podem também usar este serviço no iOS ou Android.

Para as Instituições de ensino superior portuguesas existe também o Colibri e o Webex.

Leia também…