Panbio Covid-19 Ag revela se está infetado em apenas 15 minutos

O número de novos casos de COVID-19 no mundo estão a aumentar bastante. Há inclusive países a bater recordes de números e as estratégias continuam quase as mesmas. É verdade que há menos mortos, isto porque tem aumentado o número de jovens com a doença.

A Portugal vai agora chegar um teste rápido à COVID-19 que permite saber se está infetado em apenas 15 minutos.

A COVID-19 é uma enorme ameaça à humanidade! Apesar dos cientistas trabalharem arduamente numa solução a verdade é que até ao momento não existe nenhuma vacina no mercado e esta deverá demorar algum tempo. Por agora tudo passa pela prevenção.

No mercado existem essencialmente dois tipos de testes:

Teste rápido (PCR) : usa material biológico das secreções nasais da orafaringe profunda, a nível das amígdalas

Teste serologico (anticorpos): após a fase de contágio em comunidade e com a diminuição da curva do surto

Panbio Covid-19 Ag apresenta resultados em 15 minutos

A Abbot, empresa de produtos de saúde, desenvolveu um dispositivo de teste rápido para a COVID-19, uma ferramenta portátil que permite aos profissionais médicos detetarem infeções ativas do novo coronavírus, revela o Expresso. Segundo Tiago Cravo, gestor de vendas da Abbot…

O teste rápido de antígeno permite testes frequentes à covid-19 em grande escala, permitindo identificar rapidamente os indivíduos infetados e reduzir a propagação do vírus

Segundo o gestor de vendas da empresa, Portugal está já a trabalhar com a Abbot para ter estes testes. De acordo com o que foi revelado, os testes rápidos de antígeno detetam uma proteína do vírus que permite determinar a infeção. A recolha de amostras em indivíduos é efetuada através do exsudado da nasofaringe (utilização de zaragatoa). O sistema utiliza tecnologia de fluxo lateral e não necessita de instrumentação.

Ao nível da prevenção, uma vez que em Portugal já existe a app STAYAWAY COVID, não se esqueçam de a instalar. A app portuguesa STAYAWAY COVID, cuja instalação é voluntária, permite identificar, de forma rápida e anónima e através da proximidade física, as redes de contágio por COVID-19. Depois informa os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.

Leia também…