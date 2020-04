Meo GO: TV “grátis” em qualquer lugar da sua casa

Já conhece o Meo Go? O tempo é de isolamento social e Ficar em Casa (para quem pode) é a melhor opção! Esta é a estratégia com melhores resultados para nos defendermos de um inimigo invisível e perigoso.

Somos “prisioneiros de luxo”, pois em casa temos todo o nosso conforto e os serviços disponíveis na internet ajudam-nos a continuar a nossa vida! Sabia que, com o Meo Go, pode ver TV em qualquer lugar da sua casa?

Há certamente compartimentos da nossa casa onde não temos uma TV. Seja na casa de banho, na cozinha, na sala de estar, no sótão ou até na garagem! Mas isso não é problema para os clientes da MEO. Através do Meo GO pode aceder a um vasto leque de canais a partir do seu smartphone, tablet ou computador.

Pode, por exemplo, usar na sala enquanto os seus filhos estão a ver desenhos animados na TV ou a assistir à Telescola. Na cozinha, para acompanhar um canal que esteja a apresentar uma receita de culinária.

No escritório para estar sempre a par das últimas notícias de Portugal e do mundo. Com o Meo Go também pode passar facilmente canais do seu dispositivo para a TV através da opção “Ver na TV”.

MEO Go – veja TV no smartphone, tablet ou computador

Agora que é TEMPO DE FICAR EM CASA, o MEO Go permite-lhe ver a TV do MEO em toda a sua casa através do smartphone, tablet ou PC. São mais 3 ecrãs disponíveis para ver os seus programas preferidos no quarto, na sala ou mesmo na cozinha. Tudo isto sem nenhum custo adicional.

Esta app tem tudo o que a sua TV tem: as séries, os filmes, as notícias, o desporto, os desenhos animados, os documentários e até pode ver a Telescola (#EstudoEmCasa). Estão também disponíveis os canais Premium.

Todas as funcionalidades da App MEO Go estão otimizadas ao nível da usabilidade, tornando a experiência super intuitiva e completa.

Como utilizar a app MEO Go em 3 passos

1) Ligar equipamento à rede MEO : Ligar o smartphone, tablet ou PC ao WiFi de sua casa

: Ligar o smartphone, tablet ou PC ao WiFi de sua casa 2) Fazer download : Fazer download da app MEO Go (link para www.meo.pt/app-meo-go)

: Fazer download da app MEO Go (link para www.meo.pt/app-meo-go) 3) Fazer login: Para utilizar o MEO Go tem de fazer login com os seus dados de acesso à área de cliente my MEO (e-mail e password)

De referir que o serviço é grátis para todos os clientes com pacote TV (Fibra / ADSL) + NET.

Quais as principais vantagens…

Possibilidade de ver a TV do MEO em vários ecrãs: no tablet, no smartphone e no PC

Acesso a todos os canais de TV disponíveis em sua casa

Acesso a milhares de programas disponíveis nas gravações automáticas

Possibilidade de ver TV em mais 3 ecrãs em simultâneo

Grátis para todos os clientes MEO com pacote TV (Fibra / ADSL) + NET

A própria app pode funcionar como comando da sua Box MEO fazendo uso da app Remote.

No caso de ter um iPhone/iPad ou Apple TV não necessita de introduzir os dados (email e password) no login. Todo o processo de autenticação é automático. Experimentem porque é espetacular.