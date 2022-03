MEO é a melhor rede móvel nacional segundo app QualRede

Tal como em outras áreas, também os serviços de comunicação são constantemente testados e avaliados. Recentemente o MEO foi considerado ‘Melhor do Teste – Internet Móvel’ na aplicação QualRede.

O estudo comparativo foi feito com análises objetivas e independentes, que têm como base a experiência real dos consumidores que utilizaram a app QualRede.

O mundo está todo ligado em rede, daí, enquanto utilizadores, queremos os melhores serviços que as operadoras nos possam oferecer, sobretudo no que respeita à velocidade e qualidade da Internet Móvel.

A app QualRede indica-lhe qual a melhor Internet Móvel e, ao testá-la, poderá ainda contribuir para que nela constem mais informações relativamente à qualidade das redes móveis em Portugal, e, assim, cada vez mais pessoas possam esclarecer qual é, afinal a operadora que lhes poderá fornecer a melhor Internet Móvel.

A aplicação já começou a registar as primeiras medições através da mais recente tecnologia de acesso — a quinta geração, ou 5G —, que chegou, finalmente, aos três principais operadores. As velocidades registadas mostram um aumento significativo em relação à quarta geração: o quádruplo, no download, e quase o dobro, no upload.

MEO é a melhor rede móvel nacional

A MEO, marca da Altice Portugal, mantém a distinção de ‘Melhor do Teste – Internet Móvel’, segundo os dados da aplicação QualRede, da DECO PROTESTE. O estudo comparativo é feito com análises objetivas e independentes, que têm como base a experiência real dos consumidores que utilizaram a app QualRede.

Este reconhecimento resulta do cálculo dos resultados obtidos para os vários parâmetros medidos com a ajuda dos utilizadores que recorreram à QualRede nos últimos 12 meses: velocidade de download e upload, teste de navegação na web e streaming de vídeo.