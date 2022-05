A Xiaomi tem conseguido crescer no mercado dos smartphones e tornar-se uma das marcas mais importantes nesta área. Após ter batido a Apple e ameaçado a posição da Samsung, ainda que por apenas alguns meses, mantém a sua posição de destaque nos países onde está presente.

Agora, e do que é revelado, a Xiaomi voltou a conseguir uma vitória importante no mercado dos smartphones. Entrou no "clube de elite" dos 500 milhões de utilizadores e garante que 1 em cada 3 smartphones vendidos tem a sua marca.

É inegável a força com que a Xiaomi tem conseguido conquistar o mercado dos smartphones. Presente em cada vez mais países, tem aumentado exponencialmente o número de unidades vendidas, o que se reflete depois na sua posição, em especial face à concorrência.

A provar todo este crescimento está agora os dados mais recentes da Counterpoint. Esta empresa revelou que a Xiaomi conseguiu ultrapassar a barreira dos 500 milhões de utilizadores. Isso garante-lhe a entrada no "clube de elite", uma posição que está restrita apenas às marcas de topo, como a Samsung, a Apple ou o grupo BBK.

Para colocar esta posição em preservativa, este valor garante à Xiaomi uma posição única nas vendas de smartphones. Do que é avançado, a marca chinesa consegue agora garantir que um em cada três smartphones têm o seu selo.

Os seus mercados principais estão bem identificados, mas consegue crescer noutros que seriam adversos. Temos o domínio completo na Índia, tem a posição 5 da tabela associada na China e o terceiro posto na Europa e no resto do planeta.

Segundo a Counterpoint, a Xiaomi ultrapassou 500 milhões de utilizadores de smartphones em todo o mundo durante o primeiro trimestre de 2022. Este não é um valor novo e a marca já tinha anunciado em novembro de 2021 que a MIUI já tinha 500 milhões de utilizadores ativos por mês.

Claro que a Xiaomi não pretende parar por aqui e tem planos para crescer ainda mais. Quer bater de forma definitiva a Apple e apontar o seu objetivo à Samsung, querendo também roubar esta posição de forma definitiva.