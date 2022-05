A Mozilla está a avançar a um ritmo muito rápido no que toca a novas versões e a novas funcionalidades para o Firefox. Estas conseguem melhorar o desempenho deste browser, ao mesmo tempo que garantem um nível de proteção elevado para os utilizadores.

Com a versão 100 lançada e em utilização, surgiu agora a necessidade de atualizar e corrigir alguns problemas. Surge assim a nova versão do Firefox, que todos os utilizadores devem instalar assim que possível.

Tal como a Mozilla referiu, a versão 100 do Firefox foi um marco importante para este browser. O Firefox recebeu um conjunto de novas funcionalidades que melhoram a sua utilização e que dão aos utilizadores ainda mais para explorar na Internet.

Uma das maiores novidades está no modo PiP para que possam ser vistos vídeos de forma mais eficiente. Este já existia no Firefox, mas a Mozilla resolveu elevá-lo ainda mais, algo que já planeava fazer há algum tempo.

Com a versão 100.0.1, agora lançada, a Mozilla conseguiu corrigir alguns problemas que foram detetados no PiP. Do que a criadora do Firefox descreve, esta versão melhora as legendas disponíveis e o facto de alguns comandos não surgirem ao usar o PiP.

Para além destas alterações, que foram o foco desta versão de correção, há ainda alterações no isolamento de processos no caso do Windows. Estes bloqueiam o acesso às APIs Win32k e agora passam a dar mais proteção aos utilizadores.

Do que a Mozilla revela, este é muitas vezes o ponto de entrada para os ataques que este browser está sujeito. Estas melhorias já tinham sido aplicadas no Linux e no macOS, estando agora disponíveis também no Windows, para proteger os utilizadores.

Tal como todas as versões deste cariz, a Mozilla recomenda a sua instalação imediata no Firefox. Este browser deverá ser capaz de tratar deste processo e o utilizador só terá mesmo de reiniciar esta proposta, para assim trazer as melhorias e o aumento de segurança desta versão.