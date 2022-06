As vendas do iPhone 13, nos seus vários modelos, tem sido um verdadeiro sucesso para a Apple. A marca tem mostrado resultados trimestrais que suportam esta ideia e que mostram que as vendas não parecem abrandar.

Uma avaliação do mercado revelada agora mostra que o iPhone 13 continuou a dominar as vendas no mercado dos smartphones em maio. Este é mais um excelente resultado, mas a grande pergunta é mesmo quais os smartphones que se seguem nesta lista apresentada.

Domínio da Apple nas vendas de smartphones

O modelo base da família do iPhone 13 tem mostrado um bom desempenho no campo das vendas. A Apple tem revelado isso mesmo, ainda que não detalhe de que forma estes modelos estão a ser recebidos pelo mercado e em que ordens de grandeza.

Ainda assim, e como a Counterpoint Research revelou agora, as vendas no mês de maio foram dominadas pelo iPhone 13. Apesar de tudo se parecer concentrar no modelo base, a Apple tem também garantidos os 3 lugares seguintes desta nova tabela.

iPhone 13 domina destacado este mercado

Estes 3 lugares são ocupados pelos 2 modelos de topo da família do iPhone 13 e pelo modelo base do ano passado. Assim, temos os modelos Pro Max e Pro do iPhone 13, bem como o iPhone 12 da Apple, que ainda assim consegue ter vendas de 1,8% no mercado global.

O primeiro modelo do universo Android surge apenas na 5ª posição desta tabela. Falamos do Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Ao contrário dos smartphones da Apple, aqui é o modelo de topo da linha da Samsung que está a dominar, ainda que a meio da tabela.

Mais do que um smartphone Samsung nesta lista

A segunda metade da lista da Counterpoint Research tem presentes a maioria dos modelos dos smartphones Android e ainda um último iPhone. Assim, temos os Samsung Galaxy A13, A03 e A53 5G e o Redmi Note 11 LTE, da Xiaomi. Da Apple está presente o iPhone SE 2022.

Importa destacar que os modelos da Apple nesta tabela foram responsáveis por 89% das suas vendas totais no mês. Com um leque de ofertas mais amplo e diversificado, os modelos da Samsung nesta lista representaram apenas 22% das suas vendas totais.