Para além das pesquisas na Internet, a gigante das pesquisas tem no Google News um ponto importante de informação. É com este serviço que dá proporciona uma forma simples de “cortar o ruído” e de descobrir facilmente o que é importante na em todo o mundo.

Para celebrar os seus 20 anos, esta central de notícias tem agora uma nova cara. Esta torna mais simples a sua utilização e torna-se muito mais pessoal, com a possibilidade ter acessível o que realmente interessa. Venha assim conhecer o que há de novo no Google News.

O Google News é uma ferramenta global e está disponível em mais de 125 países e em mais de 40 idiomas. Mensalmente, os utilizadores clicam, através dos resultados da pesquisa da Google e do Google News, nos websites dos editores de conteúdo mais de 24 mil milhões de vezes.

Para ajudar as pessoas a aprofundar histórias importantes e a encontrar mais facilmente notícias locais de todo o mundo, a Google lançou agora uma nova experiência do Google News, mais personalizável no desktop.

O novo visual do Google News para desktop foi inspirado no feedback que a gigante das pesquisas recebeu dos leitores. Tornaram mais fácil a forma do leitor acompanhar as notícias mais importantes, trazendo as principais, as locais e as escolhas personalizadas para o topo desta página.

Para garantir que a página inicial do Google News seja realmente do utilizador, estes podem personalizar os tópicos apresentados. Este novo recurso simplifica o navegar na página e a escolha das histórias que mais interessam. O utilizador pode assim adicionar, remover ou reordenar tópicos.

Para ajudar a fazer juízos de valores mais fundamentados sobre as informações que encontra online, foi alargada a secção de Informação Verificada no Google News de modo a dar mais contexto. Para além dos títulos, o leitor pode ver agora a alegação original junto da informação verificada de organizações independentes.

Esta novidade do Google News está já disponível e pode ser ativada de imediato. No topo da página de notícias estará a indicação para testar a nova imagem e assim abrir a porta para todas as novidades agora apresentadas.