Como definir papel de parede diferente no Ecrã Principal e no Ecrã de Bloqueio do iOS 16?

Caso esteja à procura de uma forma de definir um papel de parede diferente em cada um dos seus ecrãs, no de Bloqueio e no Principal, do iOS 16, então, chegou ao sítio certo.

Siga para o artigo e saiba como fazê-lo!

Já deve ter reparado que, quando define uma imagem como papel de parede na versão mais recente do iOS 16, a predefinição dita que essa mesma imagem será utilizada como papel de parede do Ecrã de Bloqueio e do Ecrã Principal. No entanto, esta pode não ser a sua vontade, querendo optar por imagens diferentes nos dois ecrãs.

Pois bem, saiba que, apesar da predefinição, é possível utilizar duas imagens diferentes. Saiba como!

Definir um papel de parede diferente para o Ecrã de Bloqueio e para o Ecrã Principal

Abra as Definições.

Deslize até encontrar Papel de parede e clique nessa opção.

Escolha o papel de parede que pretende ver alterado, clicando em Personalizar por baixo do respetivo.

Na barra inferior, encontrará as opções Original, Cor, Gradação, Fotos e Esbatido. Ora, aqui deverá manter ou alterar a cor do fundo, a sua gradação, a fotografia predefinida ou, caso queira, tornar a imagem percetível, eliminando o efeito esbatido.

Neste caso, clicamos em Fotos e escolhemos uma a partir de Fotografias.

Quando o resultado estiver como pretende, clique em Ok, no canto superior direito.

Um processo simples que permite que cada utilizador personalize os seus ecrãs, de Bloqueio e Principal, da forma que melhor lhe aprouver.

Leia também: