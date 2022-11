Combustíveis: Saiba o que vai acontecer a partir de segunda-feira

O valor dos combustíveis continua muito elevado e a cada semana que passa tem havido algumas pequenas variações. Com os preços dos combustíveis a sofrerem mais uma mudança a partir de segunda-feira, existem já previsões que nos ajudam a planear o que devemos fazer.

Na próxima segunda-feira, o preço dos combustíveis vai ter direções opostas. Conheça os novos valores.

Combustíveis: gasóleo desce e gasolina sobe...

A instabilidade dos preços dos combustíveis tem sido notícia todas as semanas. O setor está perante uma crise que é motivada não só pela guerra, mas também pelo valor do Euro face ao Dólar e pela pressão ambiental, muito mais do que pelo preço do barril do petróleo.

O preço do gasóleo deverá descer quatro cêntimos por litro a partir da próxima semana, mas o preço do litro da gasolina deverá aumentar dois cêntimos e meio, revelou à CNN Portugal uma fonte de mercado, tendo por base os preços internacionais dos produtos refinados e do petróleo.

Assim, contas feitas, o preço da gasolina irá subir para os 1,84 euros por litro e o preço do gasóleo descerá para um valor médio de 1,89 euros por litro.

De relembrar que a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) tem uma plataforma online que permite aos consumidores selecionar o tipo de combustível, o distrito e o município e, desta forma, saber qual o posto da sua zona que pratica os preços mais baratos.