Atualização do Telegram para iOS traz gestor de downloads, live streaming e muito mais

O Telegram é hoje uma das principais plataformas de comunicação. Tendo em conta que não está debaixo da alçada da empresa Meta, é escolha para quem não quer nada com o Facebook, WhatsApp e companhia. Esta rede social recebeu agora uma atualização. A app para iOS traz agora algumas novidades, como, por exemplo, gestor de downloads, live streaming, um novo Menu de Anexo e muito mais.

A descrição da própria plataforma refere que esta atualização traz ferramentas para ajudar os utilizadores a gerir downloads, enviar documentos rapidamente, reorganizar álbuns multimédia e até a possibilidade de transformar os canais em estações de TV.

Se é utilizador do Telegram saiba que a atualização que chegou agora traz muitas e boas novidades.

O que há de novo no Telegram 8.6?

Gestor de downloads

Verifique o estado do download de ficheiros multimédia com um toque no novo ícone na barra de pesquisa.

Veja os ficheiros descarregados recentemente com o novo separador de 'Downloads' na pesquisa.

Faça pausa e retome os downloads incompletos.

Novo menu de anexos

Selecione e envie de forma rápida os seus ficheiros multimédia, documentos e muito mais a partir do menu de anexo redesenhado.

Use a barra inferior para alternar entre os tipos de anexo.

Ao selecionar vários ficheiros de multimédia, toque em 'Selecionado' na parte superior do painel para ver ou reordenar.

Ao enviar ficheiros, toque no ícone de pesquisa para encontrar ficheiros enviados recentemente.

Links de número de telefone

Partilhe um link direto t.me com o seu número de telefone para abrir uma conversa consigo instantaneamente.

Use o número completo no formato internacional, como, por exemplo o t.me/+5520912345678

Telegram permite Transmissão ao vivo com outras apps

Os Grupos e Canais são compatíveis com transmissões ao vivo de vídeo com espetadores ilimitados. Bloggers profissionais e jornalistas usam as transmissões ao vivo do Telegram cada vez mais para se comunicar com os inscritos.

Com esta atualização, o utilizador pode transmitir ferramentas de streaming, como o OBS Studio e XSplit Broadcast, para adicionar sobreposições e layouts de vários ecrãs com facilidade – transformando qualquer canal do Telegram numa Estação de TV profissional.

Além destas novidades, para Android há também algumas melhorias, como, por exemplo, ao nível da interface. Toda a informação foi partilhada na página do serviço.