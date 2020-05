Info Praia: A app que lhe vai dizer se pode ir à praia

O verão está quase a chegar e com esta estação a vontade de ir para a praia. Este ano tudo será diferente e a culpa é do novo coronavírus. O governo de António Costa anunciou hoje as medidas da segunda fase do plano de desconfinamento onde se incluem as orientações para ir praia.

As praias abrem a 6 de junho e há uma app que lhe vai dar todo a informação que precisa.

A app Info Praia foi desenvolvida pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente, como ferramenta de disponibilização rápida de informação atualizada sobre as praias e a qualidade das águas balneares costeiras, de transição ou interiores. Esta app vai ganhar novas funcionalidades entre as quais informação sobre a ocupação.

O estado de ocupação será também apresentado através de sinalética tipo semáforo: verde: ocupação baixa (1/3); amarelo: ocupação elevada (2/3); vermelho: ocupação plena (3/3).

A informação será atualizada em tempo real na app “Info Praia” e também no site da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Está interdito o estacionamento fora dos parques e zonas de estacionamento ordenado.

Esta app mostra-lhe também a qualidade da água, informação sobre os sanitários, informações sobre a vigilância, entre outras informações.

