COVID-19: Vem aí a segunda fase de desconfinamento! O que muda?

Depois da reunião de conselho de ministros, António Costa está neste momento a falar ao país e a indicar as novas medidas. O primeiro-ministro refere que os portugueses devem estar confiantes, porque tudo deverá estar preparado pela melhor segurança.

António Costa mostra-se confiante, mesmo assumindo os seus receios.

A reunião do Conselho de Ministros serviu para avaliar as medidas da nova fase de desconfinamento. A segunda fase de desconfinamento começa na próxima segunda-feira e as medidas já tinha sido definidas. O primeiro-ministro refere que “ Não há razão para adiar ou retroceder qualquer uma das medidas previstas”. O dever geral cívico de recolhimento irá manter-se

Algumas afirmações importantes do primeiro-ministro

Medidas de desconfinamento não agravaram números de novos casos

R está neste momento em 0,97

Número de casos positivos face ao número de testes mantém-se estável

Houve um pico a meio da semana passada (identificou-se estando o foco concentrado no concelho da Azambuja)

Portugal é o 4º país que mais testes realiza por um milhão de habitantes

SNS continua a dar resposta e garantias de serviço

Neste momento: 97,2% dos doentes estão a ser tratados em casa 2,3% estão internados 0,5% estão nos cuidados intensivos

Praias reabrem a 6 de junho

Alunos dos 11º e 12º anos regressam as escolas segunda-feira (dia 18 de maio)

Plano de desconfinamento a partir de 18/05

Regras para as praias – Época balnear com início a 6 de junho