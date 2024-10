HyperOS 2.0 parece já ter data de lançamento. Quando chegará ao seu Xiaomi?

O HyperOS 2.0, a nova versão do sistema operativo da Xiaomi, já tem data de lançamento. Pelo menos é o que sugere um novo leak que revela não apenas o dia exato em que os smartphones da marca começarão a ser atualizados, mas também alguns dos modelos que o farão primeiro e um cronograma de lançamento mais detalhado.

Data de lançamento do HyperOS 2.0 da Xiaomi tem sido incerta

A Xiaomi tem trabalhado durante meses no desenvolvimento desta versão, que inclui diferentes melhorias e novas funcionalidades de personalização, e durante estes meses vimos como vários betas estiveram disponíveis para alguns dos smartphones da marca. De facto, uma fuga de informação afirmava que o HyperOS 2.0 seria lançado a 10 de outubro, mas há uma nova data.

Tudo parece indicar que o HyperOS 2.0 estará oficialmente disponível a 24 de outubro, coincidindo com a data de lançamento do Xiaomi 15 e 15 Pro, que foram divulgados recentemente.

Naturalmente, ambos os smartphones serão os primeiros a receber a nova versão do sistema operativo da Xiaomi; chegará por predefinição. Depois disso, muito provavelmente, o Xiaomi 14, 14 Pro e 14 Ultra serão atualizados. Além disso, modelos como o Redmi K70 Ultra, Redmi K60 Ultra e o Pad 6S Pro.

No final de novembro, a Xiaomi lançará a segunda implantação do HyperOS 2.0. Modelos como o recentemente lançado na Europa Xiaomi Mix Flip, o K70 e K70 Pro ou o Xiaomi 13 Ultra, receberão a atualização.

Em qualquer caso, devemos notar que todos os smartphones Xiaomi com Android 14 e HyperOS receberão a atualização HyperOS 2.0. Ainda é muito cedo para obter um calendário mais concreto, bem como uma lista oficial de smartphones disponíveis, mas alguns modelos compatíveis já apareceram em diferentes fugas de informação.

O HyperOS 2.0 virá com várias novas personalizações, como a capacidade de escolher o tipo de layout multitarefa. A interface também receberá novas animações, bem como várias funções de IA - muitas delas da Google.

A nova versão do sistema operativo da Xiaomi também terá uma nova funcionalidade de Dynamic Island semelhante à do iPhone, com a capacidade de ver algumas notificações do sistema a partir daí.

