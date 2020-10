Há cerca de um mês a Samsung apresentou ao mundo a nova edição do seu smartphone dobrável. O Galaxy Z Fold 2 chegou com novas características, um design melhorado e com a promessa de ecrãs dobráveis de maior qualidade.

Assim, como costume, estes equipamentos passam por vários testes de resistência. O popular canal JerryRigEverything testou a durabilidade do Fold 2 e o desempenho do equipamento foi bem sucedido. Apenas o sensor de impressão digital não resistiu.

Por serem equipamentos caros e robustos, com tecnologia de ponta no que respeita à construção, os smartphones dobráveis devem ser bastante resistentes.

Exatamente devido à funcionalidade de dobrar, alguns consumidores ficam reticentes quanto à compra destes equipamentos com medo que, num ápice, eles partam ou danifiquem. Por isso mesmo, os testes são fundamentais para que as pessoas entendam até que ponto a construção dos dobráveis tem em atenção todos estes pormenores e situações de risco do nosso dia-a-dia.

A Samsung apresentou o Galaxy Z Fold 2 no início de setembro, um telefone que promete mais resistência, um design aprimorado e maiores ecrãs face ao modelo anterior.

O novo ecrã dobrável do Z Fold 2 passou de 7,3″ para 17,6″, com molduras substancialmente menores. O recorte que existia com as câmaras passou para uma simples e pequena perfuração de uma única câmara. Já o ecrã exterior também recebeu uma atualização e passou de 4,2″ passou para 6,2″, com um pequeno orifício para a câmara.

O preço também foi atualizado e este dobrável custa agora 2.049 euros. Com este valor, tem mesmo que ser um equipamento forte na sua construção.

Galaxy Z Fold 2 passa no teste de durabilidade com sensor de impressão digital partido

O Youtuber Zack Nelson, do popular canal JerryRigEverything, é conhecido por pôr à prova a durabilidade dos smartphones.

Desta vez o alvo escolhido foi o Galaxy Z Fold 2 da Samsung que passou quase sem problemas nas suas provas rigorosas e duras de fragilidade.

Veja o vídeo do teste de durabilidade ao Galaxy Z Fold 2

No teste, o ecrã interior foi facilmente danificado com unhas ou objetos, embora em menor escala comparativamente ao primeiro Galaxy Z Fold. Na prova da areia no ecrã, o antecessor manteve alguns grãos na dobradiça que não saíram, já neste novo modelo todas as partículas de areia foram removidas da dobradiça.

O smartphone ainda resistiu ao famoso teste de curvar ao máximo o equipamento. No entanto o sensor de impressão digital que se encontra na lateral não resistiu e ficou inutilizado após os arranhões e riscos.

Embora este problema possa ser melhorado e resolvido, a questão da fragilidade dos ecrãs ainda levará um bom tempo até conseguir a resistência dos ecrãs que compõem os smartphones comuns.