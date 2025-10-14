MEO tem um novo comando para a TV e é solar! Conheça o M5e
O MEO apresentou o Comando Solar M5e, um dispositivo inovador que melhora a forma como os clientes interagem com a televisão e os serviços digitais. Saiba tudo sobre este novo comando.
Comando Solar M5e do MEO não precisa pilhas
O novo comando de TV combina tecnologia de vanguarda, sustentabilidade e acessibilidade. O Comando Solar M5e do MEO foi desenvolvido para responder às necessidades dos clientes, oferecendo uma solução ecológica sem comprometer a funcionalidade. Destaque para:
- Eliminação de pilhas descartáveis: incorpora um painel fotovoltaico bifacial ultrafino, capaz de captar energia tanto da luz natural como da iluminação artificial;
- Porta USB-C para carregamento de reserva, garantindo autonomia mesmo em ambientes de baixa luminosidade;
- Estrutura em plástico 100% reciclado, concebida para facilitar a renovação, prolongar a vida útil do produto e promover a economia circular.
Com um formato fino, ergonómico e sofisticado, este comando proporciona uma experiência confortável, inclusiva e intuitiva.
As teclas, mais confortáveis e organizadas por funções, e os detalhes brilhantes que destacam as áreas mais utilizadas, asseguram uma navegação simplificada. A tecla MEO, com cor e material exclusivos, garante acesso imediato ao menu inicial, reforçando a identidade icónica da marca.
Este comando já conquistou alguns dos mais prestigiados prémios internacionais de design e inovação, incluindo o Muse Design Awards, German Innovation Award, German Design Award e o Red Dot Award.
Quando não se tem mais ideias fazem coisas destas sem lógica.
Então eu vou meter um comando ao sol, para o esturricar todo?
A sério? Tanta coisa por onde inovar e estão preocupados, com os comandos.
M5e, se não me engano, é um nome de um pacote da MEO XD
Não preciso de comando da box, a minha Smart TV da LG incorporou o comando da MEO no sistema e consigo usar o mesmo comando para controlar a TV e a Box ao mesmo tempo.
Prefiro a ter um comando solar.
Conhecendo a MEO, mais 5€ na fatura para ter esse comando!
O comando é para a box Android. E é também um comando para a TV?
A ver se me explico. Tenho três smartTVs:
1) uma está ligada à box da MEO e uso a app MEO. O comando da MEO da box (e este novo) funcionam.
2) outra está ligada à rede por Wi-Fi e uso a app MEO. O comando que uso, por infravermelhos, entrando na app MEO funciona como se estivesse ligado à box.
3) outra é mais antiga, não dá para instalar a app MEO. Funciona por antena (cabo coaxial), com o comando de televisão por infravermelhos.
Que em 1) se possa substituir o comando, da box, antigo pelo novo não tenho dúvidas. Que possa substituir também o comando da TV tenho dúvidas. E também que possa substituir o comando da TV, por infravermelhos em 2) e 3).