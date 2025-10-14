MEO tem um novo comando para a TV e é solar! Conheça o M5e

O MEO apresentou o Comando Solar M5e, um dispositivo inovador que melhora a forma como os clientes interagem com a televisão e os serviços digitais. Saiba tudo sobre este novo comando.

Comando Solar M5e do MEO não precisa pilhas

O novo comando de TV combina tecnologia de vanguarda, sustentabilidade e acessibilidade. O Comando Solar M5e do MEO foi desenvolvido para responder às necessidades dos clientes, oferecendo uma solução ecológica sem comprometer a funcionalidade. Destaque para:

Eliminação de pilhas descartáveis : incorpora um painel fotovoltaico bifacial ultrafino, capaz de captar energia tanto da luz natural como da iluminação artificial;

: incorpora um painel fotovoltaico bifacial ultrafino, capaz de captar energia tanto da luz natural como da iluminação artificial; Porta USB-C para carregamento de reserva , garantindo autonomia mesmo em ambientes de baixa luminosidade;

, garantindo autonomia mesmo em ambientes de baixa luminosidade; Estrutura em plástico 100% reciclado, concebida para facilitar a renovação, prolongar a vida útil do produto e promover a economia circular.

Com um formato fino, ergonómico e sofisticado, este comando proporciona uma experiência confortável, inclusiva e intuitiva.

As teclas, mais confortáveis e organizadas por funções, e os detalhes brilhantes que destacam as áreas mais utilizadas, asseguram uma navegação simplificada. A tecla MEO, com cor e material exclusivos, garante acesso imediato ao menu inicial, reforçando a identidade icónica da marca.

Este comando já conquistou alguns dos mais prestigiados prémios internacionais de design e inovação, incluindo o Muse Design Awards, German Innovation Award, German Design Award e o Red Dot Award.