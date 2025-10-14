PplWare Mobile

MEO tem um novo comando para a TV e é solar! Conheça o M5e

Gadgets

Autor: Pedro Pinto

  1. guilherme says:
    14 de Outubro de 2025 às 15:42

    Quando não se tem mais ideias fazem coisas destas sem lógica.

    Então eu vou meter um comando ao sol, para o esturricar todo?

  2. Artilheiro says:
    14 de Outubro de 2025 às 15:42

    A sério? Tanta coisa por onde inovar e estão preocupados, com os comandos.

  3. Artilheiro says:
    14 de Outubro de 2025 às 15:43

    M5e, se não me engano, é um nome de um pacote da MEO XD

  4. Eduardo says:
    14 de Outubro de 2025 às 16:04

    Não preciso de comando da box, a minha Smart TV da LG incorporou o comando da MEO no sistema e consigo usar o mesmo comando para controlar a TV e a Box ao mesmo tempo.
    Prefiro a ter um comando solar.

  5. Dio says:
    14 de Outubro de 2025 às 16:07

    Conhecendo a MEO, mais 5€ na fatura para ter esse comando!

  6. Max says:
    14 de Outubro de 2025 às 16:07

    O comando é para a box Android. E é também um comando para a TV?
    A ver se me explico. Tenho três smartTVs:
    1) uma está ligada à box da MEO e uso a app MEO. O comando da MEO da box (e este novo) funcionam.
    2) outra está ligada à rede por Wi-Fi e uso a app MEO. O comando que uso, por infravermelhos, entrando na app MEO funciona como se estivesse ligado à box.
    3) outra é mais antiga, não dá para instalar a app MEO. Funciona por antena (cabo coaxial), com o comando de televisão por infravermelhos.
    Que em 1) se possa substituir o comando, da box, antigo pelo novo não tenho dúvidas. Que possa substituir também o comando da TV tenho dúvidas. E também que possa substituir o comando da TV, por infravermelhos em 2) e 3).

