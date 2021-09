Fujifilm regista patente de um smartphone dobrável e já se imagina como será

O mercado dos smartphones dobráveis não se destina a todo o género de consumidores. Para além de serem equipamentos com um valor mais elevado, são também telefones direcionados para quem vê neste formato a satisfação das suas necessidades pessoais e de trabalho.

No entanto ainda não são muitas as marcas que se aventuraram neste setor. Mas sabe-se agora que também a Fujifilm registou a patente de um telefone dobrável, e já há algumas imagens que nos mostram como pode ser este smartphone.

Fujifilm também pode estar a preparar um smartphone dobrável

A Fujufilm é uma das mais antigas marcas de tecnologia. Nasceu em 1934 e está sediada em Tóquio, no Japão. É sobretudo conhecida pelas suas máquinas fotográficas e por várias tecnologias relacionadas com imagem.

No entanto, informações recentes indicam que a empresa japonesa pode dar um passo importante também no setor dos smartphones. Mas não estamos a falar de telefones inteligentes tradicionais. Por sua vez, a Fujifilm arriscou e registou a patente de um telefone dobrável, juntando-se assim a outras marcas que já projetaram também os seus modelos.

A patente foi revelada pela equipa dos populares holandeses Let'sGoDigital e pode ser vista na íntegra aqui. Para além disso, em conjunto com a Technizo Concept, o site criou algumas renderizações do equipamento com base no documento da patente, onde são revelados os detalhes do mesmo.

Numa breve análise, o design é semelhante a outros dobráveis já lançados, como o Samsung Galaxy Z Fold. Contudo, também tem características diferentes, como as bordas de dimensões significativas.

Claro que o registo de uma patente tem a validade que tem. No fundo mostra que a empresa está a pensar na possibilidade de desenvolvimento deste equipamento. Mas não significa que realmente o desenvolva e lance no mercado, tal como aconteceu já com outras patentes.

Portanto vamos aguardar por mais pormenores sobre este potencial smartphone dobrável da Fujifilm. E enquanto esperamos, diga-nos qual a sua opinião com base na patente e nas imagens deste telefone.