Firefox Lockwise: Está a chegar ao fim o gestor de passwords da Mozilla

A Mozilla é conhecida pelo Firefox, mas tem muitas outras ferramentas acessíveis aos utilizadores, como o Lockwise. Este é o gestor de passwords que foi criado para fazer a ponte entre o desktop e os sistemas móveis.

Esta proposta teve os seus dias de glória e agora parece estar a chegar ao fim. Dentro de dias o Firefox Lockwise chega ao fim e deixará de estar disponível. Felizmente a Mozilla já tem uma solução disponível para os utilizadores.

Apresentado em 2018 para o iOS, e em 2019 para o Android, o Firefox Lockwise foi crescendo e tornou-se uma verdadeira alternativa de segurança. O seu papel é simples, mas muito importante, ao permitir que nos smartphones as passwords do browser da Mozilla pudessem ser usadas diretamente.

Esta app permite preencher de forma automáticas as passwords que o utilizador precisa, agindo diretamente nos campos a serem preenchidos. Para além das apps, o Firefox Lockwise chegou a existir como uma extensão para o browser, melhorando ainda mais a usabilidade.

Pois é precisamente o Firefox Lockwise que está agora sob o radar da Mozilla e tem novidades. Estas não são as melhores para os utilizadores, uma vez que o seu fim foi anunciado para breve. No dia 13 de dezembro deixará de estar disponível tanto na Play Store do Android como na App Store do iOS.

A partir dessa data a app desaparece destas lojas dos sistemas móveis, deixando assim de poder ser instalado. Ao mesmo tempo, e na mesma data, o Firefox Lockwise deixa de receber atualizações de segurança e deixa por isso de ser recomendada a sua atualização.

Com o fim do Lockwise, muitos utilizadores precisam de uma alternativa. A Mozilla já tem a solução e que provavelmente até já estará presente nos dispositivos móveis. Falamos do Firefox, que para muitos até é o o seu browser de eleição e que usam de forma diária.

A Mozilla alerta que o Firefox Lockwise poderá continuar a funcionar por mais tempo, dado que apenas será removido das lojas de apps. Ainda assim, e por perder as atualizações essenciais, os utilizadores não devem continuar a usar esta proposta.