Mais do que servir no dia a dia, a tecnologia tem de ser usada para ajudar os utilizadores nos momentos em que mais precisam, em especial se tiverem necessidades específicas. A Google tem apostado nesta área e em especial em dar ao Android as ferramentas certas.

Uma das apostas foi o Look to Speak, que permite que qualquer smartphone Android possa ser controlado apenas com o olhar. Esta é uma excelente ferramenta que agora recebeu uma novidade. Finalmente o Look to Speak pode ser usado em português.

Há muito que a Google e o Android se focam nos problemas de usabilidade e de acessibilidade. A gigante das pesquisas tem criado ferramentas únicas para o seu sistema, quer permitem que qualquer utilizador, com qualquer limitação, possa usar um smartphone.

É neste contexto que surge o Look to Speak, que permite que um smartphone possa ser usado apenas com o olhar. O utilizador só precisa de ver a lista de palavras e frases para assim conseguir comunicar com o mundo e com outros utilizadores.

Já em utilização há algum tempo, o Look to Speak tinha uma limitação grande para o nosso país. Focado no inglês e noutros idiomas, não tinha a opção de ser usado em Portugal, apenas por não ter o nosso idioma, algo que é essencial para uma boa comunicação.

Esse cenário mudou agora, com o Look to Speak estando pronto a ser usado no nosso país. Esta atualização faz parte de uma muito maior, que adicionou agora 17 novos idiomas e que está já acessível na Play Store para ser instalada ou simplesmente atualizada.

Segundo a Google, o Look to Speak faz uso da inteligência artificial para seguir o olhar do utilizador. Depois, e com um sistema de 2 colunas, permite guiar o utilizador para a construção de frases necessárias para comunicar.

Se esta era já uma ferramenta essencial para muitos utilizadores com necessidades especiais, ganha agora um novo fôlego. A chegada do português e de mais 16 idiomas abrem ainda mais a sua possibilidade de utilização.