Telegram com “clubhouse” dentro da app? Está para breve

É fã do Telegram? As redes sociais têm tido um enorme crescimento ao nível de utilizadores mas também evoluído ao nível das funcionalidades. Por outro lado, facilmente se percebe que estas plataformas digitais se copiam umas às outras. Com a rede social ClubHouse em alta, são já várias as plataformas a indicar que vão ter funcionalidades idênticas.

E se o Telegram tivesse um estilo de ClubHouse integrado? Parece que está para breve.

Depois do anúncio das políticas de utilização do WhatsApp, o Telegram tem vindo a crescer. A plataforma de comunicações tem sido uma fonte de inspiração para outras, mas desta vez vai copiar a rede social ClubHouse.

De relembrar que a rede social Clubhouse não tem propriamente conteúdos multimédia como o que estamos habituados. Não há fotos (tirando a de perfil), não há texto, nem vídeo, não há partilhas, não há reações… estranho não é? Tudo é comunicado simplesmente por voz e as pessoas têm aderido.

Telegram com um estilo de ClubHouse integrado?

A revelação foi feita pelo WABetaInfo no Twitter e mostra como tudo poderá funcionar. Na prática, ao estilo do ClubHouse, haverá a possibilidade de criar uma sala de voz e depois convidar os contactos. Provavelmente estarão mais funcionalidades disponíveis, mas por agora é apenas o que se conhece.

De relembrar que a plataforma Clubhouse não é propriamente nova. Foi criada em 2020, mas só agora começa a ganhar fama. Outro fator curioso é que se estima que esta plataforma já valha mais de mil milhões de dólares. O Clubhouse ainda só está disponível para iOS, mas já há informações que a versão para Android chegará em breve.

