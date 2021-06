Como temos mostrado, o Telegram está a crescer e a evoluir como um serviço que cada vez mais interessante. Este apresenta com muita frequência novidades relevantes e importantes para os utilizadores.

Claro que as funcionalidades já presentes podem e devem ser exploradas, para dar aos utilizadores o máximo. Hoje exploramos as notificações e como podem personalizar este elemento para cada contacto de forma isolada e personalizada.

As notificações que temos nos smartphones são a forma como podemos ver o que as apps nos querem transmitir. São recebidas de várias formas, desde os sons emitidos, as vibrações sentidas ou com os leds que apresentam luzes a chamar à atenção desta app.

Estas notificações podem ser personalizadas no Telegram, tornado-as únicas para cada contacto. Com esta alteração, o utilizador consegue saber rapidamente quem o está a contactar com novas mensagens e assim escolher a quais dar atenção.

Esta personalização é feita com a entrada numa conversa, com o contacto que querem personalizar. Ao abrirem essa conversa, devem depois carregar no nome deste, para aceder à área de detalhe. Aqui dentro, escolham Notificações e depois Personalizar.

É nesta área que vão poder definir cada um dos diferentes pontos que estão presentes para ajustar a cada contacto. Comecem por ativar esta área, carregando no topo, no campo Ativar Notificações Personalizadas.

Todos os 6 pontos presentes podem ser alterados, para que fique ajustado e único para cada contactos. Podem abrir cada um e escolher uma das opções presentes, que fica assim personalizada e ajustada. Assim, ao verem/sentirem esse alerta, sabem quem está a deixar a mensagem.

Assim, podem mudar a vibração, a apresentação de pré-visualização das mensagens, a frequência das notificações, a prioridade das notificações e também a cor do led que é apresentado. Todas podem ser mudadas e adaptadas para cada contacto.

É desta forma simples que podem personalizar as notificações de cada contacto do Telegram. As muitas opções permitem que cada um possa ser único, ajustado e de fácil identificação.