Dica: Poupe dados no Signal com esta simples mudança na configuração

Com cada vez mais utilizadores, o Signal tornou-se uma das ferramentas que mais lucrou com os problemas que a concorrência teve nos últimos tempos. Soube adaptar-se e tornar-se uma verdadeira alternativa segura para as mensagens.

Este serviço consegue garantir a proteção dos utilizadores a vários níveis, sendo cada vez mais usado. Se explorado corretamente, o Signal oferece muito aos utilizadores e hoje mostramos como poupar dados ao usar este serviço.

Existem muitas opções que podem ser exploradas no Signal para o tornar melhor a vários níveis. Se o foco é a segurança, este serviço tem ainda muitas áreas onde se destaca e onde consegue distinguir-se da concorrência direta.

Dependendo da Internet, o Signal consome dados, sempre com base no volume de conteúdos que forem recebidos ou enviados pelos utilizadores. Ainda assim, é possível controlar e poupar dados com pequenas, mas cirúrgicas mudanças neste serviço.

O primeiro passo a ser tomado é o abrir das definições do Signal. Carregue nos 3 pontos verticais que estão no topo direito da app e escolha essa opção no menu. Ai dentro, depois, deve escolher a entrada Dados e armazenamento.

Nesta zona das definições do Signal deve agora procurar a área Descarregar multimédia automaticamente. Aqui encontra a opção Ao utilizador os dados móveis, junto das opções iguais para o Wi-Fi e para quando está em roaming. Esta área está dedicada apenas a esta função importante.

Ao abrir a primeira opção, tem presente as 4 opções que podem escolher. Falamos de imagens, áudio, vídeo e documentos. Só precisa escolher o que quer que seja descarregado sempre que estiver ligado às redes móveis. Podem também fazer essa alteração nas restantes áreas.

É desta forma simples que consegue poupar dados no Signal, sem terem de se privar de nada. Basta usarem da mesma forma como fazem sempre, mas só o que quiserem pode ser descarregado e visto pelo utilizador.