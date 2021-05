Dica: Não perca tanto tempo a ouvir os áudios do WhatsApp com esta dica

Uma das funcionalidades que os utilizadores mais apreciam no WhatsApp não está ligada diretamente à escrita de mensagens. Falamos, naturalmente, das mensagens de áudio, que permitem comunicar de forma muito mais simples.

Basta ditar e enviar, algo que recebeu agora uma novidade importante e que permite ganhar tempo ao ouvir as mensagens mais longas.

Apesar do WhatsApp estar a receber constantemente novidades, estas não se têm focado nas mensagens de áudio. Esta forma de comunicação permite rapidamente enviar uma mensagem, com o tamanho pretendido, sem gastar tempo a escrever estes textos mais longos.

Para a tornar ainda melhor, o WhatsApp trouxe agora uma novidade simples, mas que tem um impacto grande. Permite a quem recebe ou envia mensagens de áudio acelerar o processo de audição destas, de forma transparente.

A mais recente versão do WhatsApp permite agora, ao tocar uma mensagem de áudio, acelerar a sua reprodução. Com um novo botão presente no leitor de áudio, os utilizadores podem acelerar a mensagem, que assim é ouvida mais depressa.

Áudios no WhatsApp acelerados

Cada vez que o novo botão é carregado a mensagem passa de 1x para 1,5x e depois para 2x. No final, ao ser carregada, tudo volta ao ritmo normal da mensagem (1x). Este valor fica também melhorado e é repetido mais tarde, noutra mensagem.

Esta não é uma novidade que se limita às mensagens de áudio que são recebidas, mas estende-se também às que forem enviadas pelos utilizadores. Também estas podem ser aceleradas e ouvidas de forma mais rápida, gastando menos tempo.

Depois de algum tempo em testes, esta melhoria importante está finalmente disponível para os utilizadores. Com a sua presença, conseguem mais rapidamente ouvir as longas mensagens que muitos contactos deixam, muitas vezes dizendo muito pouco. Desta forma não se perde tempo útil e precioso.