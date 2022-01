Dica: Como mudar o nome da sua operadora no seu smartphone Xiaomi

Personalizar o Android não é um processo complicado e a Xiaomi aposta muito nesta área. Dá ao utilizador as ferramentas necessárias para conseguir mudar e adaptar o smartphone aos utilizadores.

Um dos exemplos é a possibilidade de mudarmos o nome do operador que temos, por um do nosso agrado. Desta forma o utilizador tem ali no canto superior esquerdo o nome que quer e torna mais pessoal o seu smartphone Xiaomi.

Personalizar a MIUI é algo simples, bastando saber onde atuar e como o fazer. Tudo acontece depois de forma simples e direta, sem complicações para o utilizador dos smartphones Xiaomi. A ideia da marca é dar o máximo de liberdade no campo da personalização.

Tudo começa nas definições da MIUI

Hoje mostramos como podem mudar o nome do operador para outro, ao gosto do utilizador. Cabe ali qualquer nome ou texto, sendo depois apresentado de forma natural na zona de notificações ou nas ações rápidas do sistema.

Para isso comecem por abrir as Definições do smartphone Android da Xiaomi e procurem pela entrada Notificações e centro de controlo. Aqui dentro, devem descer até ao final das opções e vão encontrar a entrada Barra de estado.

Hora de mudar o nome da operadora

Esta área deve ser aberta e aqui encontram a opção Editar nome da operadora. Esta deverá ter o nome que o cartão SIM tem associado, ou seja, o de uma operadora real.

Ao abrirem esta entrada, podem alterar o nome para o que pretenderem. Basta escrever o nome e colocar ali o pretendido, não apenas em texto, mas também com emojis e outras entradas que pretendam.

O resultado final num smartphone Xiaomi

De imediato o nome escolhido fica disponível para o utilizador. Para o verem só precisam a abrir a zona de notificações, descendo do topo do ecrã para baixo, do lado esquerdo. Aqui encontram no topo superior esquerdo o nome definido.

Se repetirem esse mesmo movimento do lado direito, abrem o Centro de controlo. Aqui está também o novo nome da operadora que definiram, no mesmo local, do lado esquerdo do ecrã.

Não sendo uma opção essencial num smartphone Xiaomi, pode ser explorada dentro da MIUI. O utilizador pode assim alterar o seu smartphone e torná-lo ajustado e personalizado ao seu gosto e totalmente diferente do normal.