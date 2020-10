Cuidado! Não faça também parte do ataque que circula no WhatsApp

É utilizador do WhatsApp? Como utilizadores de serviços digitais, hoje em dia temos de estar atentos a tudo o que nos chega. Já sabemos que os cibercriminosos fazem de tudo para conseguir obter o que querem e, normalmente, os esquemas até são simples… mas funcionam!

No WhatsApp circula um esquema de Engenharia Social com o objetivo de roubar dados dos utilizadores. Além disso, o utilizador passa a fazer parte do esquema! Saiba como tudo funciona.

Designa-se por engenharia social o processo de tentar convencer alguém de algo fictício, usando interações que podem revestir várias formas: mensagens de correio eletrónico, interações através das redes sociais ou mesmo chamadas telefónicas. Eis algumas técnicas de engenharia social:

personificação da vítima

pesquisas ao lixo

espionagem

escuta não autorizada de chamadas

obtenção de informações através da proximidade

discurso convincente

falsas histórias

inserção de unidade usb infetada no posto de trabalho

mensagens não solicitadas (pop-ups, spam-mail, phishing, smishing, vishing)

software malicioso (malware) pharming

footprinting

e ainda existem técnicas de engenharia social inversa como a sabotagem/publicidade de resolução de problema a de auxílio.

Com muitos destes atos o atacante consegue a satisfação da vítima e a sua confiança.

Esquema fraudulento circula no WhatsApp

De acordo com a ESET, há uma mensagem a circular no WhatsApp que “oferece” máscaras reutilizáveis grátis para a COVID-19 e são da marca Adidas. Depois do utilizador clicar no link, é reencaminhado para um formulário que solicita um conjunto de dados pessoais. Além disso, o esquema obriga a que o utilizador partilhe esta armadilha com outros contactos, passando a vítima a fazer parte do esquema.

Um outro truque usado na mensagem é o facto de indicar que a oferta é para todo o país, não especificando qual.

Se recebeu esta mensagem deverá apagá-la de imediato. Como referido, o objetivo é roubar dados pessoais dos utilizadores e também “amplificar” o ataque ao obrigar os utilizadores a enviarem o esquema para os seus contactos.

