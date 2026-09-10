Chamadas Wi-Fi: saiba como ativar no iPhone e Android

Tem pouca cobertura de rede móvel em casa ou no lugar onde se encontra? As Chamadas Wi-Fi podem ser uma solução. A tecnologia permite fazer e receber chamadas através de uma rede Wi-Fi, mesmo quando o sinal da rede móvel é fraco ou inexistente.

Ao contrário de aplicações como WhatsApp ou Messenger, não é necessária qualquer aplicação adicional. As chamadas são realizadas através do serviço telefónico normal e o destinatário continua a ver o seu número de telemóvel.

A MEO disponibiliza esta funcionalidade em smartphones compatíveis, sendo necessário ter também o VoLTE (voz sobre 4G/5G) ativo no número.

Como ativar as Chamadas Wi-Fi na MEO?

Antes de mais, é necessário garantir que o VoLTE está ativo no número de telemóvel.

Para clientes MEO particulares, basta enviar um SMS gratuito para o 16200 com a palavra: VOLTE. Os clientes MEO Empresas devem enviar o SMS para o 16206.

Depois de o VoLTE estar ativo, é necessário ativar as Chamadas Wi-Fi no próprio smartphone.

iPhone

Nos equipamentos Apple, o processo é simples:

Abra Definições. Entre em Rede móvel. Selecione o cartão SIM pretendido, caso tenha mais do que um. Toque em Chamadas por Wi-Fi. Ative a opção Chamadas por Wi-Fi neste iPhone.

A MEO disponibiliza estes passos para as versões atuais do iOS.

Android

Nos smartphones Android:

Abra Definições.

Entre em Ligações.

Selecione Chamadas Wi-Fi.

Ative a funcionalidade.

Como saber se a chamada está a ser feita por Wi-Fi?

Depois de ativar a funcionalidade, o smartphone indica quando uma chamada está a utilizar a rede Wi-Fi.

No iPhone, aparece a indicação “MEO WI-FI”, juntamente com o símbolo de Wi-Fi. Nos equipamentos Android, surge normalmente o símbolo de Wi-Fi sobre o ícone do telefone.

Mesmo sem cobertura móvel, estando ligado a uma rede Wi-Fi e com o serviço devidamente configurado, é possível fazer e receber chamadas e enviar e receber SMS.

As chamadas Wi-Fi são gratuitas?

Aqui está um ponto importante: as Chamadas Wi-Fi não são gratuitas por serem feitas através de Wi-Fi.

De acordo com a MEO, são cobradas de acordo com o tarifário móvel do cliente, tal como uma chamada realizada através da rede móvel. Se tiver minutos incluídos no tarifário, uma chamada para Portugal desconta desse plafond.

As chamadas internacionais continuam também sujeitas ao tarifário internacional aplicável.