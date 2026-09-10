Fãs de música, têm de conhecer esta aplicação!

Estúdios lendários, capas de álbuns icónicas e salas de espetáculo que fizeram história. Concebida a pensar naqueles que não vivem sem música, a aplicação B-Side Map promete guiar qualquer entusiasta pelos locais que moldaram os seus artistas favoritos.

Já imaginou percorrer Liverpool a caminho dos locais que inspiraram os Beatles, ou passear por Berlim seguindo os passos de David Bowie?

Uma vez que "todo o lugar tem uma história musical", nasceu a B-Side Map, uma aplicação gratuita que funciona como um mapa de turismo musical.

Disponível para Android e iOS, a app reúne mais de 700 locais espalhados por 12 cidades, entre as quais Londres, Nova Iorque, Liverpool, Manchester, Seattle, Los Angeles, San Francisco e Berlim.

Cada ponto no mapa foi pesquisado e adicionado manualmente, garantindo um nível de curadoria pouco comum neste tipo de aplicações.

O objetivo é, nas palavras do criador da app, "ir além da fotografia na passadeira em Abbey Road".

Dentro da aplicação B-Side Map

Ao abrir a app B-Side Map, o utilizador encontra estúdios onde discos históricos foram gravados, ruas que serviram de cenário a capas de álbuns, salas de concertos lendárias, lojas de discos que ajudaram a definir cenas musicais inteiras e memoriais dedicados a artistas.

Entre as principais funcionalidades, destacam-se:

Descoberta por cidade, artista ou local , através de pesquisa direta;

, através de pesquisa direta; Roteiros sugeridos , que guiam o utilizador passo a passo pela história de um artista;

, que guiam o utilizador passo a passo pela história de um artista; Lista de viagem pessoal , para guardar locais a visitar no futuro;

, para guardar locais a visitar no futuro; Marcação de visitas, com a opção "Já fui" e geração de um cartão personalizado para partilhar nas redes sociais.

A ideia nasceu de uma pergunta simples que o criador da app fazia sempre que chegava a uma cidade nova: "qual é a história musical deste lugar?"

A partir dessa curiosidade, foi reunindo informação sobre música dispersa por livros, entrevistas, documentários e fóruns, cidade a cidade, até dar origem à B-Side Map.

Até ao momento, nenhuma cidade portuguesa faz parte do mapa, embora muitas tenham um património musical riquíssimo.

Ainda assim, para quem gosta de explorar cidades através de uma lente diferente, esta pode ser uma aplicação a experimentar.