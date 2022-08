Captar imagens no WhatsApp? Não vai poder fazer e já se trabalha nisso

As mensagens temporárias do WhatsApp são a forma deste serviço de mensagens garantir que os utilizadores podem conversar sem limites. Estas são efémeras e desaparecem após o tempo definido pelos utilizadores.

O mesmo pode acontecer com as imagens, que podem ser vistas uma vez e depois desaparecem para sempre. A tentação pode ser captar essas imagens, mas o WhatsApp quer impedir isso e já começou a trabalhar para o impedir de forma total.

O WhatsApp tem melhorado as suas apps para dar aos utilizadores mais e melhores funcionalidades. São por vezes pormenores, mas que mudam completamente o que se pode retirar deste serviço, algo que muitos agradecem e usam intensivamente.

A mais recente novidade que está a ser preparada foca-se agora na privacidade e na segurança do utilizador. Este tem sido um ponto onde a aposta da Meta e do próprio WhatsApp é elevada e faz até parte do compromisso do próprio Mark Zuckerberg.

Do que foi visto, há uma nova mensagem que será mostrada aos utilizadores do WhatsApp que tentarem captar imagens de visualização única. Esta vai indicar que não possível tomar essa ação e explica a razão para que isso esteja a acontecer.

Além explicar porque a imagem não pode ser captada, a notificação agora descoberta dá mais informações aos utilizadores do WhatsApp. Indica também que essas mesmas imagens não podem ser guardadas ou reencaminhadas para outros contactos.

Estranhamente, a tentativa de captar imagens no WhatsApp não provoca qualquer alerta adicional. Esperava-se que o remetente da imagem recebesse também uma notificação a indicar que o seu contacto teria tentado recolher as imagens, permitindo também outras ações.

Esta é uma mudança importante, em especial para a segurança dos utilizadores. No entanto, tem limitações que não podem ser contornadas. Caso se use outro smartphone ou outro meio é sempre possível fazer essa captura de qualquer imagem ou vídeo que tenha sido recebido.