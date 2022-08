Ministério da Educação alvo de mais de 200 reclamações

É verdade que o tempo é de férias, mas em paralelo muitos encarregados de educação tratam das inscrições para a escola, dos manuais para o próximo ano, etc.

Segundo revela o Portal da Queixa, o Ministério da Educação já foi alvo de mais de 200 reclamações. Saiba quais as principais razões.

Ministério da Educação: Plataforma MEGA em destaque pela negativa

Relacionadas com a plataforma MEGA, as principais queixas apontadas por pais e encarregados de educação são:

41% sobre problemas com a atribuição e/ou validação dos vouchers;

37% aponta problemas de acesso à plataforma ou validação dos dados para obtenção dos vouchers e 17% menciona dificuldades no suporte ao utilizador, apoio e assistência técnica da plataforma MEGA.

Desde o início do ano, o Portal da Queixa recebeu um total de 208 reclamações dirigidas aos Ministério da Educação. Pais e encarregados de educação apontam vários problemas relacionados com a plataforma MEGA e com o Portal das Matrículas. Dificuldades no acesso aos vouchers, alunos sem vagas e falta de resposta são os principais motivos de reclamação.

Relativamente ao Portal das Matrículas, este acolhe 38% das reclamações, sendo que, um dos principais motivos de queixa é a não atribuição de colocação do aluno na escola eleita, ou seja, a falta de vaga para o aluno.

No Portal da Queixa, a página do Ministério da Educação apresenta uma taxa de resposta de apenas 58,3% e uma taxa de solução de 47,3%, deixando os consumidores, na maioria das vezes, sem qualquer tipo de resposta. O Índice de Satisfação do ME está pontuado em 48.6 (em 100).

De referir que, relativamente à plataforma MEGA – Manuais Escolares Gratuitos, esta apresenta uma taxa de resposta de apenas 21.4% e uma taxa de solução de 30.4%. O Índice de Satisfação está pontuado em 27.9 (em 100).

Portal da Queixa