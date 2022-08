Reddit facilitará a criação de bots e a utilização de apps de terceiros no website

Qualquer utilizador do website sabe que o melhor do Reddit é o estranho e ocasionalmente brilhante material que a própria comunidade inventa - e a empresa também está bem ciente disso. O Reddit anunciou ontem que vai abrir uma lista de espera para programadores que queiram construir software para a plataforma utilizando um novo conjunto de ferramentas da empresa.

A empresa planeia emparelhar o novo kit de ferramentas com uma biblioteca de extensões de software de terceiros que tanto os moderadores como os utilizadores do website possam navegar para criar uma experiência personalizada.

O novo portal oferecerá ferramentas e outros recursos para capacitar os desenvolvedores a construir extensões de software para melhorar a experiência existente na rede social. Muitas ferramentas muito apreciadas por desenvolvedores de terceiros já estão omnipresentes na plataforma, como a de traduzir um post para uma língua diferente ou enviar aos utilizadores lembretes cronometrados quando solicitados.

À medida que permitimos mais personalização de IU, esperamos que os Redditors e os moderadores personalizem as suas comunidades para corresponderem às suas necessidades e gostos únicos.

Disse Pali Bhat, CPO do Reddit.

Extensões do portal do Reddit trarão várias regalias

Para além de fornecer regalias úteis que tornam a utilização do Reddit mais conveniente, as extensões também podem fornecer alguma utilidade essencial. Alguns bots já aumentam a acessibilidade para os utilizadores deficientes visuais e oferecem aos moderadores um conjunto mais abrangente de ferramentas para manter as comunidades seguras e a cumprir as regras.

O Reddit abriu ontem a lista de espera para o beta da sua plataforma de desenvolvimento e qualquer pessoa pode inscrever-se para ter acesso ao novo "toolkit", que inclui um estúdio para criar e testar ferramentas automatizadas no ambiente de trabalho.

A empresa planeia que o tamanho do portal beta se mantenha modesto no início e planeia aprender com o que observa, tendo em mente a segurança à medida que avança. O novo portal personalizado será aberto a todos no próximo ano.

Inicialmente, isto começará pequeno, mas queremos dar aos programadores muita flexibilidade e âmbito ao longo do tempo.

Disse Bhat.

Uma grande ajuda para os programadores

Com o portal do programador, o Reddit quer ajudar a tirar os programadores dos buracos em que estão agora presos. A empresa observa que os desenvolvedores conseguem sobreviver com "recursos limitados e apoio ad-hoc", ao mesmo tempo que criam ferramentas à medida para as comunidades que conhecem.

Com a nova plataforma de desenvolvimento beta, o Reddit quer oferecer-lhes não só mais ferramentas para construir, mas também um espaço centralizado para partilhar recursos e recolher o que acabam por fazer.

Para além de encorajar a sua comunidade a desenvolver mais bots, o Reddit está a fazer outros investimentos em automatização. Em junho, a empresa anunciou que iria comprar a Spell, uma plataforma para a realização de experiências de aprendizagem automática que de outra forma seriam proibitivamente intensivas em recursos.

Leia também...