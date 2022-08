Apps de monitorização de menstruação e gravidez serão seguras?

As aplicações de monitorização de menstruação e gravidez são cada vez mais populares entre as mulheres um pouco por todo o mundo desenvolvido. Estas apps recebem informação das utilizadoras e geram informação útil que as ajuda a controlar os seus ciclos menstruais, períodos férteis ou acompanhar a gravidez sem que se percam pelas semanas...

Contudo, em termos de segurança e privacidade parece haver uma grande lacuna.

Apps de monitorização de menstruação e gravidez não são seguras

As apps de rastreio de menstruação e gravidez mais populares não têm fortes proteções de privacidade, de acordo com um novo estudo desenvolvido por investigadores da Mozilla.

Ter dados de saúde divulgados de forma irregular e sem consentimento é um problema por si só, no entanto, o cenário pode ser ainda mais grave com estas apps específicas dedicadas à mulher, num país como os Estados Unidos da América, onde, recentemente, o aborto passou a ser ilegal em muitos estados.

Políticas de privacidade de apps de saúde são sempre um problema, mas os problemas que se enquadram nessa categoria específica são especialmente preocupantes agora que o aborto é ilegal em muitos lugares nos Estados Unidos.

Ter este tipo de informação oferecida pelas apps de monitorização de menstruação e gravidez em mãos de forma indevida, poderá, por exemplo, servir para processar mulheres nestes estados ou noutros pontos do globo onde também o aborto seja ilegal.

Para a nossa realidade, esta poderá ser uma informação até um pouco estranha. Mas a verdade é que nos EUA estão a ser usadas informações como pesquisas no Google, mensagens do Facebook ou textos escritos em qualquer site da internet, para chegar às mulheres que interrompem a gravidez. Estes dados das apps, ainda que não sejam usados propriamente para vincular as mulheres a tal prática, poderão vir a constituir mais uma prova.

Recorde-se que, logo quando a lei nos Estados Unidos foi alterada, milhares de mulheres americanas desinstalaram dos seus smartphones este tipo de aplicações.

As empresas que recolhem informações pessoais e confidenciais de saúde precisam ser mais diligentes quando se trata da privacidade e segurança das informações pessoais que recolhem, especialmente agora no nosso mundo pós-Roe vs Wade nos EUA.

Referiu Jen Caltrider, que está à frente do *Privacy Not Included da Mozilla

Foram analisadas 25 apps e dispositivos wearables mais populares que possuem recursos de rastreio de menstruação e gravidez. A maioria não indica se e quando compartilha informações com as autoridades, segundo o relatório.

Dispositivos wearables passam no teste

Dezoito das 25 receberam rótulos de aviso da Mozilla sobre as suas práticas de privacidade, incluindo o Clue Period & Cycle Tracker e Eve, duas das apps que estão no topo das recomendações de apps de monitorização e rastreio de ciclo menstrual na App Store da Apple.

Existem, no entanto, cinco dispositivos vestíveis incluídos na análise que não receberam etiquetas de aviso. Garmin, Fitbit, Apple Watch, Oura Ring e Whoop Strap incluem estes recursos e atendem aos padrões de privacidade definidos pela Mozilla.

Um estudo semelhante já havia sido feito para as apps dedicadas aos problemas de saúde mental, de onde se retiraram conclusões semelhantes.