WhatsApp tem agora aplicação nativa no Windows que funciona autonomamente

Anteriormente, os utilizadores do Windows tinham de descarregar a aplicação do WhatsApp baseada na Web ou aceder ao serviço de mensagens a partir dos seus navegadores. Contudo, a nova aplicação é nativa do Windows, o que, como a empresa explica, torna-a mais rápida e mais otimizada ao sistema operativo.

Agora pode usar a aplicação no computador mesmo com o WhatsApp do telemóvel offline.

A nova aplicação no Windows já não requer que ligue o seu smartphone para enviar, receber, e sincronizar mensagens. Uma atualização no site do WhatsApp revela que a nova aplicação do Windows está fora da versão beta e disponível para download na Microsoft Store.

Atualizações da aplicação: haverá muitas diferenças?

A aplicação redesenhada tem uma interface ligeiramente mais "clean" quando comparado com a versão anterior mas, de resto, não parece assim tão diferente. A maior alteração é que já não precisa de manter o seu smartphone online para sincronizar mensagens entre ele e a aplicação do computador. A empresa diz que está atualmente a trabalhar numa aplicação nativa também para MacOS.

A funcionalidade multi-dispositivo do WhatsApp foi totalmente implementada e está fora do estado beta. Isto permite-lhe ligar até quatro dispositivos à sua conta sem precisar do seu smartphone, tudo isto mantendo uma encriptação de ponta-a-ponta.

WhatsApp planeia adicionar suporte multi-dispositivo para tablets

Em Abril, a WABetaInfo encontrou uma captura de ecrã da versão beta do WhatsApp no Android que indica que a plataforma poderá em breve adicionar suporte multi-dispositivo para tablets. Neste momento, o WhatsApp apenas lhe permite ligar computadores à sua conta, pelo que adicionar suporte para tablets (ou talvez um smartphone adicional) só faria sentido.

No entanto, a utilização de dispositivos ligados vem com algumas limitações. Por exemplo, se utilizar um iPhone como dispositivo principal, não pode limpar ou apagar conversas. Também não pode enviar mensagens com pré-visualizações de ligações a partir do WhatsApp Web, mensagens ou telefonar a alguém que esteja a utilizar uma "versão muito antiga" da aplicação.

