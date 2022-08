É oficial: Novos processadores AMD Ryzen 7000 serão anunciados a 29 de agosto

Os fanáticos pelo segmento hardware esperam ansiosamente por notícias oficiais relativamente aos novos equipamentos, desde as placas gráficas até aos processadores. Até lá, os utilizadores têm que se contentar com dados vindos de leaks e de alguns rumores.

Mas recentemente a AMD desvendou uma das informações que o mundo queria saber sobre os seus novos CPUs. De acordo com a fabricante norte-americana, a sua nova linha de processadores Ryzen 7000 será anunciada já no próximo dia 29 de agosto.

CPUS AMD Ryzen 7000 anunciados oficialmente a 29 de agosto

Através de um comunicado oficial, a AMD revelou nesta terça-feira (16) que irá anunicar a sua nova geração de processadores Ryzen 7000 no dia 29 de agosto, na última segunda-feira deste mês de agosto. O anúncio dos novos CPUs da empresa vai acontecer num evento que será transmitido diretamente no canal do YouTube da AMD, e está marcado para ter inicío pelas 19h00 (ET), o que corresponde às 00h00 do dia 30 de agosto, hora de Lisboa.

Para já, a empresa liderada por Lisa Su ainda não revelou mais detalhes sobre o anúncio, mas destaca que estes processadores serão então baseados na sua arquitetura Zen 4 para a plataforma AM5, construída com as mais recentes tecnologias, com suporte aos chips de memória RAM DDR5 e interface PCI-Express 5.0.

O evento tem como designação “together we advance_PCs", e é onde a próxima geração de produtos para PC da AMD será revelada ao mundo, através de uma transmissão ao vivo. Os novos produtos estão assim projetados e construídos para impulsionar uma nova era ao nível do desempenho dos computadores desktop.

Caso não consiga assistir ao evento em directo, a AMD disponibilizará depois um vídeo com a repetição do mesmo através do seu site oficial, que pode aceder aqui.

