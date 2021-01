Após ultimato, maioria trocou o WhatsApp pelo Telegram e Signal

Recentemente o WhatsApp surpreendeu os seus utilizadores. De acordo com as novas regras de utilização, a plataforma de mensagens irá partilhar os dados dos utilizadores com o Facebook. E quem não aceitar, ficará então sem a aplicação de mensagens. Obviamente que toda esta situação suscitou polémica entre os utilizadores e muitos trocaram a app por outra do género.

Neste sentido, questionámos os nossos leitores se, após este ultimato, haviam trocado o WhatsApp por outra plataforma. E o Telegram e o Signal foram os grandes escolhidos para substituir a app detida por Zuckerberg.

Depois do ultimato do WhatsApp mudou para outra plataforma?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.982 respostas obtidas.

Através dos resultados verificámos que, de todos os participantes, 39% refere que não mudou para outra plataforma (1.423 votos). No entanto mais de metade dos leitores indica que trocou o WhatsApp por outra app após o ultimato.

Assim, entre aqueles que mudaram, 28% indica que escolheu o Telegram (1.045 votos) e 23% preferiu o Signal (850 votos). Por outro lado, embora com menos votos, 3% dos utilizadores escolheram o Discord (115 votos), 2% indicou o Facebook Messenger (66 votos), 2% optou pelo Skype (57 votos) e 1% migrou para o Hangouts (24 votos).

No final da lista encontramos as plataformas Wire (17 votos), Session e Element, estas últimas com 10 votos cada. Por sua vez, 2% referiu que trocou o WhatsApp por outra app que não alguma das que constava nas opções (62 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

Relembramos que, segundo as informações, o WhatsApp irá excluir a conta do utilizador caso este não aceite a partilha de dados com o Facebook. Estas mudanças fazem parte dos novos termos de uso e política de privacidade da app, no entanto o WhatsApp acabou por adiar esta decisão.

Se não respondeu diga-nos então agora se, depois do ultimato do WhatsApp, trocou para outra plataforma. E, se sim, indique qual.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Considera que Portugal deveria ter a opção de Voto Eletrónico? Sim. (88%)

Não. (12%) Total Votos: 2.966 Loading ... Loading ...

