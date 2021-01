Games with Gold – fevereiro de 2021 na sua Xbox

Fevereiro já se aproxima e com a chegada de um novo mês, chegam também novidades ao serviço Xbox Live Gold da Xbox.

Venham conhecer quais os jogos, agora divulgados, que vão chegar no próximo mês ao Gold.

Todos os meses é a mesma coisa, mas ainda bem que assim é. Todos os meses, sem falta, o catálogo de jogos do serviço Xbox Live Gold (e Xbox Game Pass Ultimate, o serviço Premium que que contém também uma subscrição de Xbox Live Gold) recebe reforços.

Os novos jogos do mês de fevereiro já são conhecidos e quem tiver uma subscrição válida do Gold ou do Game Pass Ultimate, já poderá começar a fazer planos para os instalar. Venham ver quais os jogos de fevereiro.

Gears 5 (disponível de 1 a 28 de fevereiro)

Eis que o primeiro jogo a ficar disponível é Gears 5, um shooter que faz parte de uma série emblemática das consolas da Microsoft.

Com esta nova aquisição, o jogador pode Experimentar a famosa campanha e o modo multijogador atualizado, de Gears 5, agora totalmente otimizado para a Xbox Series X|S. Com o conflito bélico totalmente desencadeado, Kait Diaz avança para descobrir a sua conexão com o inimigo e o verdadeiro perigo para Sera: ela mesma.

Resident Evil (disponível de 1 a 28 de fevereiro)

Residente Evil não necessita de apresentações, pois não? Eis o regresso a Raccoon City, agora de forma gratuíta na Xbox.

É um jogo que ajudou a definir um tipo de jogos. Nesta versão remasterizada, o jogador vai-se juntar à S.T.A.R.S., a equipa de forças especiais, e investigar uma mansão misteriosa nos arredores de Raccoon City. Será crucial manter-se alerta porque os recursos são escassos e a morte aproxima-se em cada esquina.

Dandara: Trials of Fear Edition (disponível de 16 de Fevereiro a 15 de Março)

Uma agradável surpresa, é o que se pode dizer desta nova aquisição do Gold. Um jogo de plataformas retro que vai satisfazer quem aprecie este tipo de jogos.

O jogador vai descobrir os mistérios e segredos ocultos no mundo de Sal, assim como vai conhecer uma grande variedade de personagens que nele habita. Neste jogo de plataformas Metroidvania, uma heroína surge do éter do medo, para ajudar um mundo à beira do colapso. Uma maravilha visual e auditiva, que ganha vida através da beleza da sua pixel art, desenhada à mão, e das composições originais da sua banda-sonora.

Indiana Jones And the Emperor’s Tomb (disponível de 1 a 15 de Fevereiro)

Indy está de regresso para os possuidores de subscrições de Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate

Em fevereiro é hora de colocar o chapéu de explorador, equipar o chicote e partir para aventura. O objetivo é recuperar um dos artefactos mais poderosos que o Homem já conheceu. Na sua aventura mais emocionante até ao momento, o jogador terá de ajudar Indiana Jones a enfrentar os Nazis numa busca épica em volta do globo pelo misterioso “Coração do Dragão”.

Lost Planet 2 (disponível de 16 a 28 de Fevereiro)

Mais de 10 anos depois dos sucessos originais, Lost Planet 2 regressa ao atribulado planeta E.D.N. III, numa história que recorrerá a um planeta em conflito pela valiosa energia térmica. Distribuido pela Capcom, o jogo permite jogar em modo cooperativo para quatro jogadores e personalizar a nossa personagem com um arsenal de armas e veículos.